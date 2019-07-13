تحديث ..ظهرت ألان نتيجة الثانوية العامة 2019..متابعة لحظية للنتيجة

ظهرت الان نتيجة الثانوية العامة ٢٠١٩ والتي ينتظرها الطلبة واولياء الامور بفارغ صبر، وقد اعتمدها وزير التربية والتعليم صباح اليوم وقد تم اعلانها رسميا منذ قليل .

يترقب الطلبة والطالبات ظهور نتيجة الثانوية العامة بفارغ صبر وقد صرحت وزارة التربية والتعليم انه سوف يتم اعتماد النتيجة اليوم السبت الموافق 13/07/2019، علما بأنه سوف يتم إعلانها غدا الأحد .

نتيجة الثانوية العامة 2019:

وقد انتهت بالفعل كنترولات التربية والتعليم على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية والتي يبلغ عددها 10 كنترولات لتصحيح أوراق الثانوية العامة وقد تم اخذ عينة عشوائية من أوراق الطلبة لمعرفة نسب النجاح لهذا العام وقد ظهرت النسب مبشرة واعلي من العام الماضي وهذا ما يتوقعه المسئولين في وزارة التربية والتعليم.

موعد الإعلان عن نتيجة نتيجة الثانوية العامة :

وقد صرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن وزير التربية والتعليم سوف يقوم باعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم على أن يتم إعلانها يوم غدا الأحد .

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019:

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة عبر رابط وزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس فقط، وسوف تكون النتيجة متاحة بمجرد إعلانها رسميا .

وقد صرح السيد خالد عبد الحكيم مدير الادراة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة انه سوف يتم إعلان النتيجة يوم الأحد الموافق 14 يوليو بعد أن يتم اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

وقد صرح مصدر من داخل وزارة التربية والتعليم أن مندوبي مديريات التربية والتعليم سوف يتسلمون نتيجة الثانوية العامة الأحد حتى تكون متواجدة في المدارس يوم الاثنين حتى يستطيع الطالب معرفة نتيجته رسميا من النتيجة حتى يتأكد من أن النتيجة على مواقع الأنترنت صحيحة