“ظهرت الآن” نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 لطلاب الثانوية من بوابة الحكومة المصرية

أعلن وزير التعليم العالي رسميا منذ قليل عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2019، حيث بلغ الحد الأدنى للقبول في كلية الهندسة للمرحة الثانية بلغ 94.02 %، الحد الأدنى للقبول بكلية الحاسبات والمعلومات 90.73%، الحد الأدنى لكلية التمريض عند 90.73 %، الحد الأدنى لكلية القنون الجميلة عمارة 90.12 %، الحد الأدنى لكلية الفنون التطبيقية 93.17%.

زادت معدلات البحث عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2019، والتي من المنتظر أن تُعلن بعد قليل، حيث أنهت وزارة التربية والتعليم من ترتيبات المؤتمر الصحفي، الذي سيشارك فيه وزير التربية والتعليم، السيد الدكتور خالد عبد الغفار، في تمام الواحد ظهرًا في مقر وزارة التعليم العالي بالقاهرة، حيث سيتم الإعلان رسميا عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2019، ويقدم لكم “كلمة دوت أورج” رابط مباشر يمكن للطلاب معرفة النتيجة من خلالها.

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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019