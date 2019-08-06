“ظهرت الآن” نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 لطلاب الثانوية من بوابة الحكومة المصرية

أعلن وزير التعليم العالي رسميا منذ قليل عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2019، حيث بلغ الحد الأدنى للقبول في كلية الهندسة للمرحة الثانية بلغ 94.02 %، الحد الأدنى للقبول بكلية الحاسبات والمعلومات 90.73%، الحد الأدنى لكلية التمريض عند 90.73 %، الحد الأدنى لكلية القنون الجميلة عمارة 90.12 %، الحد الأدنى لكلية الفنون التطبيقية 93.17%.
زادت معدلات البحث عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2019، والتي من المنتظر أن تُعلن بعد قليل، حيث أنهت وزارة التربية والتعليم من ترتيبات المؤتمر الصحفي، الذي سيشارك فيه وزير التربية والتعليم، السيد الدكتور خالد عبد الغفار، في تمام الواحد ظهرًا في مقر وزارة التعليم العالي بالقاهرة، حيث سيتم الإعلان رسميا عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2019، ويقدم لكم “كلمة دوت أورج” رابط مباشر يمكن للطلاب معرفة النتيجة من خلالها.
الشعبة الأدبية:
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019
كانت وزارة التعليم العالي قد فتحت باب التسيق لطلاب المرحلة الثانية يوم الأربعاء الماضي، حيث وعقب الإعلان رسميا سادت خالة من الارتياح بين طلاب شعبة العلمي، بسبب وجود أماكن شاغرة في كليات الهندسة، بحسب ما أكدته وزارة التعليم العالي، ومن بين الجامعات التي بها كليات هندسة القاهرة وحلوان وعين شمس.
وتستقبل كليات الهندسة هذا العام 17 ألف طالب فقط، وبالتالي سيكون الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بمجموع 389 بنسبة 94.8% أى ستتبقى أعداد قليلة من الأماكن بـ كليات الهندسة فى المرحلة الثانية.
كما ستقل النسبة في تنسيق المرحلة الثانية 2019 عن 94.8%، حيث أعلن عدد كبير من الطلاب الاتجاه نحو كليات الفنون الجميلة والتطبيقية كرغبة أولى، وتوجه عدد من شريحة الأوائل إلى منح الجامعات الخاصة، وتوقع جذب كليات الذكاء الاصطناعى لمجموعة من هذه الشريحة، وبالتالي يصبح هناك انخفاضا فى درجات الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة لدرجتين أو 3 لتحصد نسبة 94.15%.
رابط الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019
يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019، عبر بوابة الحكومة المصرية وذلك خلال الرابط التالي هنا – هنا
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الأماكن الشاغرة بكليات الشعبة الأدبية، فحدها الأدنى من 279 درجة فأكثر أي بنسبة 68,05%، وأبرز الكليات التي سجل بها الطلاب كرغبة أولى التربية والتجارة والآداب والحقوق وعلى رأسها “أقسام اللغات” ودار العلوم والسياحة والفنادق، حيث كشف مصدر لـ”صدى البلد” توجه عدد كبير من الطلاب لتسجيل الرغبات نحو هذه الكليات.
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