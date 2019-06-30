“بعد قليل” نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني| “نتيجة الدبلوم” التجاري والصناعي والزراعي والفندقي والتمريضي 2019

تظهر “نتيجة الدبلومات الفنية” خلال ساعات معدودة وفق تصريحات وزير التربية والتعليم، فقد طمأن الوزير جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بأن النتيجة بها أرتفاع بنسب النجاح للجميع مقارنة بالترم الأول، وقد صرح الوزير بأن جميع الطلبة يستطيعوا الحصول علي النتيجة من خلال موقع الوزارة الذي سنوضحه لجميع الطلبة في الشرح التالي.

الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية لجميع الأقسام ألترم الثاني 2019 التجارية

يتم ألاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية بجميع الأقسام بعد اعتمادها رسمياً من خلال الخطوات الآتية:

نقوم بالدخول على: رابط بوابة الثانوي الفني المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم الفني.

ثم نقوم باختيار القسم الخاص بكل طالب، ثم نقوم بكتابة رقم الجلوس.

نقوم بالضغط على عرض النتيجة، ومن يواجه صعوبة في الحصول علي النتيجة يكتب رقم الجلوس في تعليق وسنساعده في معرفه النتيجة.

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية ألترم الثاني عام 2019

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم الفني بشأن “نتيجة الدبلومات الفنية” ألترم الثاني 2019 بأنها ستكون جاهزة اليوم الأحد وسيتم اعتمادها والإعلان عنها يوم الاثنين، وأضاف الدكتور محمد مجاهد أن جميع وحدات الكنترولات انتهت من مراحل تصحيح النتيجة وهي: المراجعة النهائية للإجابات وتجميعها وتحديد نسبة النجاح في كل قسم وأعداد الطلاب الراسبين، بالإضافة أنه تم تحديد عدد الطلاب الأوائل في كل قسم من أقسام الدبلوم الفني، وسيتم عقد مؤتمر صحفي مخصص لأظهار نتيجة الدبلومات لعام 2019 من أجل اعتماد النتيجة وشرح تفاصيل نسب النجاح، وقال أن “نتيجة الدبلومات الفنية” سيتم إعلانها عبر الموقع الرسمي للوزارة بحيث يستطيع جميع الطلاب ألاستعلام عن نتيجته برقم الجلوس، نتمنى النجاح للجميع.

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