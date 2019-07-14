بعد قليل..نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

قام وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس، باعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية صباح اليوم الأحد الموافق 17 يوليو 2019، وقد بلغت نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي 41.87%، أما بالنسبة للقسم العلمي فقد بلغت نسبة النجاح بها 67.98، وقد بلغت نسبة النجاح العامة 49.98%.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

صرح الشيخ عباس صالح أن البنات قد تفوقن هذا العام على البنين في القسمين الأدبي والعلمي وذلك كما هو معتاد في الأعوام السابقة، ولايزال هذا العام أيضا، وأشار الشيخ عباس أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019، وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية خلال الساعات القليلة القادمة.

وسوف نتابع معكم النتيجة فور ظهورها مع تمنياتنا لجميع الطلبة والطالبات بالنجاح والتوفيق.

أسماء الأوائل في نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

قامت بوابة الأزهر الإلكترونية صباح اليوم الأحد، بالإعلان عن أسماء الطلبة الأوائل في نتيجة الثانوية الأزهرية 2019، وأشارت البوابة أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة إلى حد كبير عن الأعوام السابقة، وأن هناك نحسن واضح في النتيجة، وقد أوضحت البوابة أن الطالب الذي حصل على المركز الأول بمجموع 100% وبمجموع 650 درجة هو الطالب عبد الله محمد الشحات، وهو من محافظة الغربية معهد سجين الكوم الأزهري، وهو يدرس بقسم علمي علوم، كما حصل الطالب محمد حسام حسن الباشا أيضا على المركز الأول مكرر وهو من محافظة المنوفية، كما حصلت الالبة هاجر محمود يوسف السيد على المركز الأول مكرر وهي من محافظة الدقهلية.