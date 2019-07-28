بعد قليل..نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2019 ومؤشرات تؤكد ارتفاع التنسيق بواقع 7 درجات عن العام الماضي

تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد قليل بعمل مؤتمر صحفي، للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، للطلبة والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة دور يونيو 2019.

ويذكر أن المرحلة لأولى من تنسيق القبول بالجامعات، قد بدأ يوم الأحد الماضي، وذلك بحد أدنى 97.07 بالمئة للشعبة العلمية، وبالنسبة لشعبة علمي رياضة فقد بلغ الحد الأدنى لها 95 بالمئة، أما الشعبة الأدبية فقد كان الحد الأدنى لها 80 بالمئة، وقد تم إغلاق باب التسجيل أول أمس الجمعة.

نتيجة تنسيق الجامعات 2019

وقد أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على مكاتب التنسيق، أنه قد تقدم هذا العام في المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 142750 طالبا وطالبة، وقد كشفت المؤشرات أنه من المتوقع أن تحدث ارتفاع في الحدود الدنيا للكليات في الشعبتين العلمية والأدبية خاصة لكليات القمة مثل الطب والهندسة والصيدلة والألسن والتربية، وذلك نتيجة لأرتفاع عدد الطلبة والطالبات الحاصلين علة مجاميع تتراوح ما بين 90 و100 بالمئة.

وقد أظهرت بعض الإحصاءات التي صدرت من قبل وزارة التربية والتعليم، أن نسب نجاح هذا العام قد ارتفعت عند مقارنتها بالأعوام السابقة، فبلغت 78.6 بالمئة، بينما انخفضت أعداد الحاصلين على مجاميع تتراوح ما بين 85 إلى 90 بالمئة حيث بلغت هذا العام 16.8%.

وتشير التوقعات إلى وجود زيادة متوقعة في تنسيق هذا العام بنسب تتراوح ما بين إلى 7 درجات على الأقل عن تنسيق العام الماضي.