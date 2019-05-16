بكود الطالب | استعلم الآن عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2019

الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 أصبح مُتاح الآن على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وكذلك مقر اللجان، ونستعرض معكم اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 تزامناً مع اقتراب الامتحانات والتي من المُقرر إقامتها في 8 يونيو القادم وتنتهي امتحانات الثانوية العامة وفق الجدول الرسمي المُعلن يوم 3 يوليو 2019، وانتشرت خلال الأيام القليلة الماضية شائعة تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة، ومن جانبه نفت وزارة التربية التعليم كل هذه الإشاعات وسوف تُعقد الإمتحانات في معادها المُحدد الذي تم الإعلان عنه من قبل.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2019

وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم على موقعها الرسمي، يُمكن لجميع طلاب وطالبات الثانوية العامة معرفة رقم الجلوس ومقر اللجنة الخاص بكل طالب من خلال كود الطالب، ونوضح لكم الآن خطوات الإستعلام عن أرقام الجلوس بكود الطالب.

الدخول إلى رابط بوابة الثانوية العامة. الضغط على أيقونة إضغط للإطلاع. إدخال كود الطالب بشكل صحيح. الضغط على تسجيل الدخول.

بعد الضغط على تسجيل الدخول كما أوضحنا خلال الخطوات السابقة، سوف يظهر رقم جلوس الخاص بالطالب، بالإضافة لمقر اللجنة الخاص به.

رقم جلوس الثانوية العامة

يُمكنكم أيضاً الدخول إلى رابط معرفة رقم الجلوس بشكل مباشر، وإدخال كود الطالب ثم الضغط على تسجيل الدخول، كما يُقدم موقع كلمة دوت أورج خدمة لزواره من أجل الاستعلام عن أرقام الجلوس بوضع الكود الخاص بالطالب في التعليقات في أسفل المقال وسوف نقوم بالرد على التعليق الخاص بك برقم الجلوس ومقر اللجنة.