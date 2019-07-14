بنسبة نجاح 87.7 %..ترقبوا ظهور نتيجة الثانوية الأزهريه للعام الحالي 2019 برقم الجلوس

ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2019، حيث إستطاع الطلاب يوم امسٍ السبت الموافق 13 منشهر يوليو الحصول على درجاتهم برقم الجلوس عبر كلا من بوابة الحكومة الإلكترونيه و جريدة اليوم السابع و بعض المواقع الأخرى، وينتظر طلاب الثانوية الأزهريه للعام الحالي نتيجتهم، حيث قام الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر بالنيابة عن فضيلة الشيخ أحمد الطيب، بإعتماد نتيجة الثانوية الأزهريه 2019 في تمام الساعة الثانية عشراً بتوقت القاهرة في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم في مقر مشيخة الأزهر، وقد أجري الشيخ احمد الطيب شيخ الأزهر عدة إتصالات بأوائل الثانوية الأزهرية رغم إنشغاله بإجراء الفحوصات الطبية في المانيا و قام بتهنئتهم بتفوقهم في المرحلة الثانوية، وتمنى لهم التوفيق في حياتهم القادمة .

نتيجة الثانوية الأزهريه 2019

بعد إعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 بنسب نجاح مرتفعه مقارنة بالأعوام السابقه، حيث بلغت نسبة النجاح حسب ما ورد في المؤتمر الصحفي الى 87.7 %، كما بلغ عدد الطلبة الذين حصلوا على مجموع درجات90% حوالي 36%، وقرب ظهور نتيجة الثانوية الأزهريه للعام 2019 ويمكن الحصول عليها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس .

تنسيق الكليات الأزهرية 2018

بعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019، تعرف على تنسيق الكليات الأزهرية 2018، والحدود الدنيا لكل الكليات، نقدم لكم زوار موقع كلمة تنسيق الكليات الأزهريه 2018 عبر بوابة الحكومة المصرية ، و سنتابع معكم الحدود الدنيا لتنسيق الكليات للعام الحالي 2019 فور ظهورة .