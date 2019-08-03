بنسبة نجاح 88.5% اعتماد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

اعتمد منذ قليل اللواء “خالد عبدالعال” محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثانى، حيث تقدم للامتحان 25923 طالب نجح منهم 22946 طالب بنسبة نجاح بلغت 88.5%.

وكان طلاب المرحلة الإعدادية قد انتهوا من أداء امتحانات الدور الثانى، آملين أن يجتازوا تلك المرحلة الصعبة إلى المدرسة الثانوية.

وخلال الساعات الماضية اعتمد عدد من المحافظين نتائج امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية لعام 2019، وما زالت بعض المحافظات القليلة لم تُعتمد نتيجتها بعد، ومن المتوقع أن تظهر نتائج الشهادة الإعدادية الدور الثانى على مواقع المديريات التعليمية لكل محافظة، وبعدها مباشرة يمكن للطالب الاستعلام عنها من المدرسة التابع لها.

ونتابع معكم رصد نتائج الدور الثانى للشهادة الإعدادية 2019 بمختلف محافظات مصر، حيث شهدت أغلب المحافظات ارتفاع نسب النجاح فى امتحانات الملاحق.

حيث ظهرت النتيجة بالفعل فى كل من محافظات : الجيزة – المنوفية – القليوبية – الدقهلية – دمياط.

نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثانى بالقاهرة

وقد صرّح “محمد عطيه” وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بأنه سيتم إعلان النتيجة بمختلف مدارس المحافظة مباشرة بمجرد اعتمادها من السيد محافظ القاهرة.

كما أوضح “عطيه” بأنه سيتم عرض مقترحات بالنزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوى العام على السيد محافظ القاهرة، بعد إتمام عمل حصر للأماكن الشاغرة بمدارس الثانوى العام، وبمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة والتى تبلغ 32 إدارة تعليمية، حتى يتسنى للطلاب التقديم بمدارس الثانوى العام خلال العام الدراسى الجديد 2019 – 2020.