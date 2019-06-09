بنسبة نجاح 96.5% ..نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس كل المحافظات عبر بوابة الأزهر الإلكترونية www.azhar.eg

يترقب طلاب الشهادة الابتدائية 2019 للتعليم الأزهري الترم الثاني ظهور النتيجة بفارغ صبر ومن المحتمل أن تظهر النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية حيث اعلن الدكتور “علي خليل” رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية خلال أيام قليلة ويمكن الحصول على النتيجة من خلال موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

وقد انتهت الوزارة من عملية التصحيح ورصد الدرجات وسوف يقوم الشيخ “صالح عباس” أن يقوم اعتمادها خلال الساعات القليلة القادمة ويمكنك عزيزي الطالب متابعة موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الأزهرية لعام 2019:

يمكنك عزيزي الطالب الحصول على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي موقع بوابة الأزهر التعليمي

اختيار نتائج الامتحانات

اختيار المرحلة التعليمية

أدخال رقم الجلوس

الضغط على بحث وسوف يتم عرض النتيجة على الفور

وقد صرح الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن نسبة نجاح الشهادة الابتدائية الأزهرية قد بلغت 96.5% وقد بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية 69% وهي نسبة مرتفعه مقارنة بالعام الماضي ، ومن المقرر ان يتم اعتماد النتيجة واعلانها رسميا خلال الساعات القادمة من خلال موقع بوابة الأزهر الشريف ويتمني لكم موقع كلمة دوام النجاح والتوفيق ويمكنك عزيزي الطالب ترك رقم الجلوس اسفل المقالة وسوف يقوم الموقع بار سالها لك بمجرد اعتمادها واعلانها.