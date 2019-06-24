“بنك المعرفة المصري” نتيجة أولي ثانوي عام بمصر 2019 برقم الجلوس أحصل على نتيجتك

من أهم المراحل التعليمية في مصر هي مرحلة الثانوية العامة، ولذلك نجد أن لها وزنها وشأنها عن أي مرحلة تعليمية أخرى، فمن خلال الشهادة الثانوية العامة يستطيع الطالب أن يتعرف على مصيره المقبل، ومستقبله المقبل، فهي مرحلة انتقالية، ينتقل فيها الطالب إلى الالتحاق بالجامعات المصرية أو الجامعات الأجنبية، أو الانتساب إلى أحد المعاهد العليا أو المتوسطة، وعقب انتهاء الامتحانات يبحث الطلاب عن نتيجة الصف الأول الثانوي العام مصر 2019 لمعرفة وتحديد مجموعة ومعرفة هل سينتقل للمرحلة الثانية ثم الثالثة وإليها إلى الكليات التي سيلتحق بها.

نتيجة أولي ثانوي عام مصر 2019

يؤدي طلاب أولي ثانوي وتانية وكذلك طلاب الثانوي العامة الامتحانات سواء طلاب الشعبة الأدبية أو طلاب الشعبة العلمية، فكل شعبة من تلك الشعب لها موادها الخاصة بها، على الرغم من اشتراكهم في بعض المواد، كمادة اللغة العربية ومادة اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى الفرنسية أو الألمانية، ولكن ما يُميز الشعبة العلمية مثلًا هو وجود المواد العلمية كمادة الفيزياء والكيمياء والرياضيات لشعبة علمي رياضة، بينما الشعبة الأدبية يدخل في نطاقها المواد الأدبية وهي مادة التاريخ ومادة الجغرافيا ومادة الفلسفة ومادة علم النفس.

نتيجة أول ثانوي عام 2019 برقم الجلوس

وهناك بعض الكليات التي يشترك دخولها لجميع الشعب في الثانوية العامة، وعلى رأسها كلية التربية وكلية الآداب وكلية التجارة وكلية الحقوق، ولكن هناك كليات تختص بها الشعبة العلمية وهي كليات المجموعة الطبية، وهناك أيضًا كليات تختص بها الشعبة الأدبية وهي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أما شعبة علمي رياضة، فتختص بها الكليات الهندسية بجميع أقسامها.