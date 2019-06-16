بنك المعرفة المصري”LMS” يقدم نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 نظام التابلت برقم الجلوس

تقدم وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018-2019 عن طريق منصة الكترونية جديدة، وهي بنك المعرفة المصري والشهيرة ب “LMS” والاعلان الرسمي عن نتيجة الصف الأول الثانوي خلال ساعات ويمكنكم معرفة النتيجة برقم الجلوس، وأعلنت الوزارة أن سبب تأخير النتيجة هو التصحيح الالكتروني لعدد كبير جداً من الأسئلة ومراعاة المشكلات التي حدثت مع الطلاب أثناء أداء الامتحان وتعطل النظام.

وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح لطلاب الصف الأول الثانوي تتخطى 90% وتؤكد بأن الطلاب استطاعوا أن يتفهموا نظام الامتحانات الجديد، والتأقلم مع النظام المتطور سريعا وتؤكد الوزارة أن الطلاب سيأخذون حقهم من الدرجات المستحقة ومراعاة تعطل النظام وأجهزة التابلت أثناء أداء الامتحانات وأن تقييم الطلاب سيكون على أعلى مستوى.

نتيجة الصف الأول الثانوي

تقدم منصة بنك المعرفة المصري Lms نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بنظام التابلت النظام الحديث برقم الجلوس، ويمكنكم الحصول على النتيجة فور الاعلان عنها رسميا على المنصة، ويمكنكم الدخول إلى منصة بنك المعرفة المصري الأن لمعرفة جديد وزارة التربية والتعليم ومعرفة نتيجة الصف الأول الثانوي خلال الساعات القادمة، ويمكنكم الحصول على النتيجة من خلال وضع رقم الجلوس في التعليقات في هذا المقال نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس، وسنقوم بالرد عليكم بالنتيجة فور الاعلان عنها مباشرة واعتماد النتيجة رسميا من وزارة التربية والتعليم.