بنك المعرفة | نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بكود الطالب ورقم الجلوس موقع وزارة التعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن اقتراب الكشف عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني للعام الدراسي الحالي، وذلك بعدما اقتربت من الانتهاء من عمليات التصحيح الجارية في كافة اللجان والمدارس المنتشرة على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث ينتظر كافة الطلاب والطالبات وأولياء الأأمور ظهور النتيجة من أجل الاطمئنان على مستقبلهم التعليمي في المرحلة المقبلة من أجل الانتقال إلى الصف الثاني الثانوي.

وأصدر رئيس قطاع التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، تعليمات عديده لكافة المدارس ومديريات التعليم على مستوى الجمهورية، من أجل إرسال نتيجة الصف الأول الثانوي، من أجل رفع النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم وعلى بنك المعرفة المصري تمهيداً لاعتمادها من قبل وزير التعليم.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس:

وقد تواصلت عمليات البحث بشكل مكثف في الساعات الماضية على نتائج الصف الأول الثانوي، وذلك من أجل الحصول على النتائج في العام الحالي والاطمئنان على مستقبلهم التعليمي، حيث إن الاختبارات جاءت بنظامين مختلفين وهما نظام التابلت والنظام الورقي في عدد من المحافظات.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس:

ومن المرتقب أن يتم الكشف عن نتائج الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي في نهاية الأسبوع الحالي، وذلك عقب الانتهاء من عملية رصد الدرجات والتدقيق الجارية في كافة اللجان التابعة لوزارة التعليم المصرية، وسوف يتم عرض النتيجة على وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ويمكن الحصول على النتائج من خلال بنك المعرفة، أو من موقع وزارة التربية والتعليم.