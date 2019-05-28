بوابة اسوان التعليمية نتيجة الإعدادية 2019 و أسماء الطلاب العشرة الأوائل شهادة الصف الثالث الإعدادي

أعلنت بوابة أسوان التعليمية اعتماد نتيجة الإعدادية 2019 محافظة أسوان، بنسبة نجاح 72.5 %، ونشرت البوابة أسماء الطلاب العشرة الأوائل في شهادة الصف الثالث الإعدادي، ونترقب فتح موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة أسوان لاستخراج درجات الإعدادية 2019 برقم الجلوس أو اسم الطلاب، أو عبر خدمات موقع التربية والتعليم بالمحافظة، وسنرفق لكم نسب النجاح التي تم اعتمادها منذ قليل حتى يتم الإعلان عن الروابط الرسمية للاستعلام عن الدرجات.

تعليم أسوان أشار لاعتماد اللواء احمد إبراهيم محافظ أسوان، نتيجة الشهادة الإعدادية لامتحانات اخر العام الدراسي 2018-2019، حيث حقق الطلاب نسبة نجاح 72.5%، وحقق 48 طالب وطالبة الدرجات النهائية، لاحتلال المراكز الأولى على مستوى المحافظة ضمن الطلاب العشرة الأوائل في نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني، وحضر فاعلية اعتماد النتائج الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وعدد من القيادات التعليمية، ونشرت بوابة أسوان التعليمية بعد النسب الإحصائية ولم يتم وضع رابط النتائج.

بوابة اسوان التعليمية

أشارت بوابة أسوان التعليمية إلى النسب التي اعلن عنها الدكتور السيد الفيومي، وتضمنت إجمالي عدد الطلاب البالغ 26478 طالب وطالبة هم من تقدم لامتحانات أخر العام الدراسي، وبلغ عدد الطلاب الناجحين منهم 18964 طالب وطالبة من بين الحضور البالغ عددهم 26150 طالب وطالبة، وحقق 48 طالب طالبة العلامة الكاملة، في مجموع الشهادة الإعدادية الكلي 280/280.

نسبة النجاح في الإعدادية المهنية 67% حيث تقدم للامتحان 471 طالب وطالبة حضر منهم 459 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين 310 طالب وطالبة.

نسبة نجاح إعدادية المكفوفين 100% حيث بلغ عدد الطلاب (المتقدمين والحاضرين والناجحين) طالبين اثنين فقط.

نتيجة الصم وضعاف السمع بلغت نسبة النجاح ايضاً 100% حيث بلغ عدد الطلاب (المتقدمين والحاضرين والناجحين) 14 طالب وطالبة.

البوابة الإلكترونية لمحافظة أسوان

نترقب إعلان البوابة الإلكترونية لمحافظة أسوان رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان برقم الجلوس قريباً.

رابط نتيجة إعدادية أسوان بالاسم ورقم الجلوس استعلم الآن

أوائل إعدادية أسوان 2019

أسماء الطلاب و الطالبات العشرة الأوائل على مستوى مديرية التربية والتعليم بأسوان.

نرفق لكم ما يتوافر من روابط للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019.