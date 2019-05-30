بوابة اسوان التعليمية نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

البوابة الإلكترونية لمحافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية سوف تقوم برفع نتيجة تالتة أعدادي الكترونيا خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يمكن استخراج درجات أعدادية أسوان عن طريق استخدام رقم الجلوس فقط، وذلك عن طريق فتح بوابة أسوان التعليمية علي شبكة الأنترنت، فعن طريق خدمات الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالمحافظة يمكن معرفة درجات نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي والمجموع الكلي عن طريق الرابط الالكتروني المرفق لكم بأسفل هذه المقالة.

محافظ أسوان اعتمد بشكل رسمي نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان نهاية العام صباح اليوم وذلك بعد أن حققت نسب نجاح بنحو 72.5%، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي حضر فاعليته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والعديد من قيادات التربية والتعليم بالوزارة، حيث كشف المحافظ علي أسماء الأوائل الطلاب العشر في نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالترم التاني.

بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

نرفق لمتابعي موقع كلمة دوت أورج رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان برقم الجلوس حتي يستطيعوا معرفة نتيجة 3 أعدادي بكل سهولة يجب الدخول علي رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة أسوان للشهادة الإعدادية، حيث يقوم المستعلم بإدخال رقم جلوسه بالخانة المخصصة من ثم بحث عن النتيجة بشكل إلكتروني عن طريق النقر علي أيقونة استعلام.

يوفر موقعنا خدمة معرفة درجات نتيجة أعدادية أسوان 2019 عن طريق التعليقات بأسفل هذا المقال كل ما هو عليك كتابة الاسم بالكامل ورقم الجلوس واسم المدرسة وفور رفع النتيجة علي بوابة أسوان التعليمية سوف نخبركم بالتفاصيل النتيجة علي الفور، حيث نتمني للجميع الطلبة والطلبات النجاح والتوفيق.