بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

يترقب طلاب الصف السادس الابتدائي والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني نتائج الامتحانات التى مروا بها منذ فترة والتى انتهت يوم 16 مايو 2019، كما كان يجري تصحيح أوراق الامتحانات أول بأول وهم الآن في انتظار موعد إعلان النتيجة التى من المقرر اعتمادها خلال الساعات القليلة القادمة، علما بأن جميع أعمال الكنترول انتهت تقريبا بجميع المحافظات، ومن ثم يتم رصد درجات الطلاب بكل دقة وحرص لمراعاة حقوق الطلاب ومجهودهم.

بوابة الأزهر الإلكترونية:

لم يتبقي الكثير للحصول على نتيجة الشهادة الأزهرية غير ساعات قليلة ويليها مباشرة يمكن لجميع طلابنا الاستعلام عن نتيجة الابتدائية الأزهرية والإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس جميع المحافظات عبر بوابة الزهر الإلكترونية، وأن واجه بعض الطلاب تعثر في الحصول على النتيجة يمكن لجميع طلابنا أن تترك لنا اسمك ورقم جلوسك في تعليق أسفل المقالة.

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 :

سوف يقوم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب باعتماد نتيجة الأزهر 2019 بعد قليل وسوف نقوم عبر موقعكم كلمة بعرض رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية، وطريقة الحصول على النتيجة بكل سهولة ودون عناء عن طريق بوابة الأزهر الإلكترونية.

يمكن لطلابنا من بنين وبنات الدخول على الموقع الرسمي للأزهر وتسجيل الاسم ورقم الجلوس الخاص به واختيار الشهادة الابتدائية أو الإعدادية ويضغط على زر بحث وسوف يتم عرض النتيجة في حالة اعتمادها.