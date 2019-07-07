بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف نتيجة الثانوية الأزهرية علمي و ادبي برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية ينتظر أهالي وطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية ظهور النتيجة والتي سوف يتم إعلانها عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية حيث ينتظر الأهالي نتيجة أولادهم بفارغ الصبر في هذه المرحلة المهمة لمعرفة الكلية التي سيدخلها ابنائهم فهناك من ينتظرون كليات الطب والصيدلة والهندسة بكليات التجارة والحقوق, المرحلة الثانوية هي أهم مرحلة في تعليم وبناء مستقبل الطالب وعليها يتم تحديد مشواره العلمي, وعن النتيجة صرح وكيل الأزهر الشريف أنه سيعتمد النتيجة في الساعات القليلة القادمة وتشير مؤشرات النتيجة بأن نسبة النجاح هذا العام شهدت ارتفاع كبير عن العام الماضي حيث وصلت نسبة النجاح الى 69% وأيضا ارتفع عدد الأوائل هذا العام عن العام الماضي في ظل منظومة البوكليت التي تطبق لثاني مرة في الثانوية الأزهرية .

بوابة الأزهر الإلكترونية .

أعلنت بوابة الأزهر خطوات اعتماد نتيجة الشهادة الأزهرية الكنترولات و تعمل على مراجعة المواد، ومطابقة الرقم السرى مع سيلبس كراسة الامتحان

1- تم الانتهاء من تصحيح مادة اللغة العربية في الكنترولات ونسبة النجاح قد تخطت الـ 95% وهذه النسبة جيدة جدا هذا العام

2- أيضا تم الانتهاء من تصحيح مادة التاريخ في جميع الكنترولات وقد تجاوزت نسبة النجاح الـ 80%

3- وأيضا قامت الكنترولات بالانتهاء من جميع المواد التي لا تضاف للمجموع وهي التربية الدينية والإحصاء والاقتصاد

4- تم الانتهاء من تصحيح مادة الفيزياء وشهدت أيضا هذه المادة ارتفاع كبير في نسبة النجاح

5- تم الانتهاء من تصحيح مادة اللغة الأجنبية ومؤشرات النجاح في هذه المادة كبيرة

6- حصل قرابة الـ 100 طالب على الدرجات النهائية فى مادة الديناميكا والاستاتيكا

7- تم الانتهاء من تصحيح مادة الفلسفة والمنطق في جميع الكنترولات وتخطت نسبة النجاح الـ 95%

8- بعض الكنترولات والقطاعات أنهت تصحيح مادة الجغرافيا.

استعلم عن نتيجة الثانوية الازهرية.

يقوم الطالب باتباع الخطوات التالية من أجل الحصول على النتيجة فور ظهورها.

الدخول عبر شبكة الانترنت على بوابة الأزهر الموقع التعليمى بوابة الازهر الالكترونية

اختيار أيقونة نتائج الامتحانات.

إدخال رقم الجلوس

الضغط على كلمة البحث.

أسرة موقع كلمة تتمنى النجاح لجميع الطلاب وفي حال وجود صعوبة في الاستعلام عن النتيجة يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم.