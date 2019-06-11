بوابة الأزهر الإلكترونية التعليمية – نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني بالأسم ورقم الجلوس

ننشر لكم رابط بوابة الأزهر الإلكترونية التعليمية للحصول على نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني التي أصبحت هي الشغل الشاغل لجميع الطلاب وأولياء أمورهم منذ انتهاء امتحانات أخر العام منذ فترة ليست بقصيرة وحتى هذه اللحظة حتى تطمئن قلوبهم على مجهوداتهم على مدار عام دراسي كامل وهذا ماجعلهم يشعلون محركات البحث عبر شبكة الانترنت لمشاهدة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية نهاية العام أو الحصول على أى معلومات خاصة بها.

حيث صرح وكيل الأزهر الشريف خلال الأسبوع الماضي أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهري ستعلن بنسبة كبيرة يوم الاثنين 10 من يونيو، وقد أنتظر جميع الطلبة والطالبات ظهور النتيجة حتى الساعات الأخيرة من يوم أمس ولكنها لم تظهر بعد، وأكدت بعض المصادر التعليمية أن النتيجة جاري إعلانها عبر موقع التربية والتعليم خلال الساعات القادمة.

بوابة الأزهر الإلكترونية التعليمية

أنشأت بوابة الأزهر الإلكترونية التعليمية منذ عدة سنوات طويلة من أجل تقديم العديد من الخدمات الميسرة للطالبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية الأزهرية، حيث ينشر الموقع جميع الأخبار وأرقام الجلوس ونتائج الامتحانات وغيرها من الخدمات المميزة.

نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني

أعتمدت نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني بنسبة مرضية بعض الشيئ لطلاب الأزهر الشريف وتفوق نسبة نجاح العام الماضي، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام 72.22%، بينما كانت نسبة نجاح العام الماضي 65.22%، ويتوقع ظهور النتيجة خلال الساعات القادمة من اليوم الثلاثاء 11 من يونيو.

الاستعلام على نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية

أما عن طريقة الاستعلام على نتيجة إعداية الأزهر، فهي سهلة جدا وميسرة ولا تدعو للحيرة، فقط أتبع الخطوات التالية:

عليك في البداية الدخول من هنا على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية التعليمية.

اضغط على كلمة “نتيجة الطلاب”.

أختيار الصف الدراسي التابع للطالب المرغوب في الاستعلام عن نتيجته.

ادخل رقم الجلوس.

اضغط الان على كلمة “عرض النتيجة”.

كما يتيح لكم موقع “كلمة” أمكانية الحصول على النتيجة بأسهل الطرق الميسرة، عن طريق كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة المراض الاستعلام عن نتيجته أو نتيجتها في تعليق أسفل هذا الخبر، وسوف نتابع بدلا منكم كل لحظة نتيجة الاعدادية الأزهرية الترم الثاني 2019 على أن ناتيكم بها حال ظهورها مباشر.