بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

موقع بوابة الأزهر الإلكترونية سيعلن عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 لنهاية العام الدراسي، خلال الأيام القادمة، ومن موقع نتائج الأزهر التعليمي سيتم استخراج درجات طلاب الشهادة الأزهرية برقم الجلوس، فور الإعلان عن اعتماد نتيجة الشهادات الأزهرية من شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب أو من ينوب عنه، وبالتحديد وكيل الأزهر لشؤون المعاهد الأزهرية، ولحين تحديد الموعد سنشوق لكم بعض البيانات التي تم تداولها حول موعد ظهور نتائج الشهادة الأزهرية .

تفقد الشيخ على كليل وكيل الأزهر لشؤون المعاهد الأزهرية كنترول تصحيح نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية، ونتيجة الشهادة الإعدادي الأزهرية 2019 في محافظة القاهرة، كلف سيادتها وكلاء الأزهر بالمحافظات بمتابعة سير عمليات التصحيح، حيث تم التأكد على أهمية مراعاة حقوق الطلاب، واتخاذ أقصى درجات الدقة في التصحيح والتقدير للدرجات والرصد، غير انه لم تصدر تصريحات رسمية حول موعد اعتماد نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية والمقرر ظهورهما على بوابة الأزهر الإلكترونية عبر رابط موقع بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الطلاب.

موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

تظهر نتائج الشهادات الأزهرية سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية الأزهرية، بجانب نتائج أبناؤنا في الخارج بمختلف مراحل التعليم، عبر موقع نتائج الطلاب بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس، وسنضع لكم رابط الاستعلام عن النتائج للحصول عليها فور اعتمادها قريباً، حيث لا تزال عمال التصحيح والرصد لألاف من كراسات الإجابة للطلاب والطالبات مستمرة.

رابط موقع بوابة الأزهر التعليمية الإلكترونية لاستعلام نتائج الطلاب سيوضح كذلك نسب النجاح وعدد الطلاب الناجحين في نتيجة الدور الأول دور مايو من امتحانات الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019.

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