بوابة الأزهر الإلكترونية … نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2019 برقم الجلوس

يترقب طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية الأزهرية، في كافة المحافظات، اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الدور الأول لعام 2019، وذلك بعدما أعلن الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بأن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي 2018/2019 سوف يتم إعلانها عقب عيد الفطر المبارك.

وأشار الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن عملية تقدير درجات الطلاب في كافة المواد الدراسية أمانة واجبة ، وأن المتهاون عن أداء تلك الأمانة فهو خائن لها، كما أعطي تعليماته للقائمين على أعمال تقدير المواد الدراسية بضرورة تحري الدقة في تقدير الدرجات، وإعطاء كل طالب حقه، مع وضع مصلحة أبناؤهم الطلاب في نصب أعينهم.

أعرف نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2019:-

من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد أن أعلنت مراكز التصحيح للشهادة الإعدادية عن الانتهاء من أعمال التصحيح وأنه جاري القيام بأعمال الترصيد والمراجعة، حيث سيقوم كنترول قطاع المعاهد الأزهرية بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية دور مايو 2019 برفع النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية.

حيث يمكن الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية دور مايو 2019 من خلال الضغط هنا

أو القيام بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع وسوف نقوم بالرد بعرض النتيجة لتكون أول من يعلم نتيجته.

وفي النهاية نقدم أجمل وأرق الأمنيات لكل طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية الأزهرية التفوق والنجاح والحصول على أعلي الدرجات في كافة المواد الدراسية .