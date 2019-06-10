بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية لعام 2019، وفقاً لما أعلنه الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بأن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية لعام 2019، ستعلن اليوم وذلك بعد أن انتهت كافة أعمال كنترول الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية لعام 2019، وجاري إرسال النتيجة إلى الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف لاعتمادها.

كيفية معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019:-

قال الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بأنه فور اعتماد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف لنتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية سيتم رفع النتيجة على الموقع الإلكتروني الخاص بعرض نتائج الشهادات الأزهرية وهو موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

حيث يمكن لطلبة وطالبات الشهادة الأزهرية الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر الإلكترونية بالضغط هنا

كذلك وخدمة منا لطلاب وطالبات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية، فإنه يسرنا أن نتلقى طلباتكم بشأن معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية، فقط أترك تعليق أسفل الموقع يتضمن الاسم ورقم الجلوس وسوف نقوم بالرد بعرض النتيجة.

من جهته قال الشيخ علي خليل بأنه كافة أعمال كنترول الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية لعام 2019 من أعمال تصحيح ومراجعة ورصد وكافة الأعمال الأخرى قد انتهت، وأنه سوف يتم إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية فور اعتمادها من الشيخ صالح عباس.

وأكد الشيخ علي خليل بأن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية لعام 2019 تعد من أفضل النتائج خلال الأعوام الأخيرة.