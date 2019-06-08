بوابة الأزهر الالكترونية.. نتائج الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس عقب عيد الفطر

نتائج الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019 خلال ساعات على بوابة الازهر الالكترونية، طوال الأيام الماضية القلق يسيطر على طلاب الصف الثالث الاعدادى الأزهري، الذين انتهوا من أداء الامتحانات الشهر الماضي، و ينتظرون الآن الاعلان عن نتيجتهم عبر موقع الأزهر التعليمي، كانت كنترولات الأزهر الشريف قد انتهت من تصحيح اجابات طلاب اعدادية الأزهر، فى جميع مدن و محافظات مصر، و يتم الآن تجميع نتائج الطلبة و الطالبات، و سيتم قريباً اعتماد نتائج الشهادة الابتدائية و الاعدادية الأزهرية، و رفعها على موقع الأزهر الشريف.

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019

يتابع طلبة و طالبات الشهادة الأعدادية فى جميع المعاهد الأزهرية فى مختلف محافظات مصر، أخبار اعلان نتائج الأزهر بالنسبة للشهادة الابتدائية و الاعدادية، و قد أكدت آخر الأخبار الواردة أن نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية، يجرى الآن تجهيزها و سيتم الاعلان عنها رسمياً عقب أجازة عيد الفطر المباركن و ذلك من خلال مؤتمر صحفى سيتم عقده، و يتم من خلال اعتماد نتائج الأزهرية و الاعلان عنها، و يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجتهم على بوابة الأزهر الالكترونية كما يمكن معرفة النتيجة من هنا باستخدام رقم الجلوس.