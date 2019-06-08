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بوابة الأزهر الالكترونية.. نتائج الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس عقب عيد الفطر

كتب خديجة عبد اللهفي آخر تحديث
بوابة الأزهر الالكترونية.. نتائج الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس عقب عيد الفطر
الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية

نتائج الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019  خلال ساعات على بوابة الازهر الالكترونية، طوال الأيام الماضية القلق يسيطر على طلاب الصف الثالث الاعدادى الأزهري، الذين انتهوا من أداء الامتحانات الشهر الماضي، و ينتظرون الآن الاعلان عن نتيجتهم عبر موقع الأزهر التعليمي، كانت كنترولات الأزهر الشريف قد انتهت من تصحيح اجابات طلاب اعدادية الأزهر، فى جميع مدن و محافظات مصر، و يتم الآن تجميع نتائج الطلبة و الطالبات، و سيتم قريباً اعتماد نتائج الشهادة الابتدائية و الاعدادية الأزهرية، و رفعها على موقع الأزهر الشريف.

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019

يتابع طلبة و طالبات الشهادة الأعدادية فى جميع المعاهد الأزهرية فى مختلف محافظات مصر، أخبار اعلان نتائج الأزهر بالنسبة للشهادة الابتدائية و الاعدادية، و قد أكدت آخر الأخبار الواردة أن نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية، يجرى الآن تجهيزها و سيتم الاعلان عنها رسمياً عقب أجازة عيد الفطر المباركن و ذلك من خلال مؤتمر صحفى سيتم عقده، و يتم من خلال اعتماد نتائج الأزهرية و الاعلان عنها، و يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجتهم على بوابة الأزهر الالكترونية كما يمكن معرفة النتيجة من هنا باستخدام رقم الجلوس.

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عن الكاتب

خديجة عبد الله

خديجة محمد عبدالله كاتبة صحفية درست فى كلية الآداب جامعة الإسكندرية وحصلت على ليسانس الآداب قسم لغة انجليزىة ولدى خبرة كبيرة فى الكمبيوتر والانترنت و أعشق الكتابة الصحفية وتحرير الأخبار السياسية والفنية والرياضية وكتبت فى العديد من المواقع الاخبارية و أعمل حاليا فى موقع نجوم مصرية من اهم هواياتى القراءة والرسم وتصفح المواقع خاصة شبكات التواصل الاجتماعى وأجيد الترجمة الانجليزية وأحب قراءة الروايات الانجليزية.

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