بوابة الأزهر الشريف| ظهور نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 والانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة

يترقب أولياء الأمور والطلبة نتيجة الابتدائية الأزهرية للعام الدراسي 2018-2019 في الساعات القادمة، حيث يمكن الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية التي يوفرها الأزهر الشريف، ويمكن الاستعلام عن النتائج فور ظهورها عبر البوابة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكامل للشهادة الابتدائية الأزهرية، وفي انتظار اعتماد الدكتور أحمد الطيب النتائج لنشرها مباشرة عبر البوابة، نتابع معكم في كلمة للتعرف على الأخبار فور ظهور أي جديد.

نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019

يمكن الكشف عن نتائج المرحلة الابتدائية 2019 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط، حيث يتم الدخول إلى البوابة، واختيار المرحلة التعليمية من الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية حيث يتم اختيار المرحلة الابتدائية، للكشف عن النتائج فور صدورها، من خلال رقم الجلوس، كما يمكن الكشف عن النتيجة عبر تطبيق بوابة الأزهر الإلكترونية على الهاتف المحمول، والدخول إلى قائمة النتائج والتعرف على النتيجة برقم الجلوس.

ويمكن الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس فور اعتماد فضيلة الإمام الأكبر النتائج حيث انتهى الطلبة من الامتحانات التي كانت في مستوى الطالب المتوسط وفي ترقب للنتائج، تابع معنا حيث نرصد أي جديد عن النتائج ونلقي الضوء على التحديثات فور ظهورها.

هذا وقد تم تأجيل نتيجة الابتدائية الأزهرية لعام 2019 لما بعد إجازة عيد الفطر المبارك بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، ومن المقرر ظهورها في الساعات المقبلة.