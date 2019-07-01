بوابة الأزهر للنتائج برقم الجلوس لمعرفة “نتيجة الثانوية الأزهرية” وموعد الإعلان عنها

يترقب جميع الطلاب لحظة الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر للنتائج 2019، وذلك بعدما انتهى جميع طلاب الثالث الثانوي الأزهري من دخول امتحانات نهاية العام يوم السبت الماضي للقسمين الأدبي والعلمي، وعلى موقع “كلمة دوت أورج” نتابع كل ما هو جديد يخص نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠١٩ التي سيتم إعلانها خلال مؤتمر صحفي بحضور مجموعة من الإعلاميين ومشايخ الأزهر الشريف.

وبدأت اللجان والمراكز البدء في عملها وقت الانتهاء من الامتحانات للفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الثانوي الأزهري تمهيداً لعرض النتيجة على فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف ليقوم باعتمادها، ومن ثم سيتم الكشف عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية وقت انعقاد المؤتمر الكبير.

نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2019 بوابة الأزهر

وتدخل اللجان والمراكز في التصحيح ومن ثم تبدأ مرحلة المراجعة النهائية للوقوف بعدها عند رصد درجات الطلاب لمعرفة الطلاب الأوائل على مستوى جمهورية مصر العربية للصف الثالث الثانوي الأزهري، ومن ثم يقوم فضيلة الشيخ صالح عباس بتهنئة الطلبة الأوائل تليفونياً.

ووقت إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠١٩ سيتمكن جميع الطلبة والطالبات الحصول عليها من خلال رابط بوابة الأزهر للنتائج برقم الجلوس 2019 كما هو المعروف والمعتاد دائما، حيث أن موقع بوابة الأزهر الإلكترونية أو موقع الأزهر التعليمي هو المسؤول الوحيد على إظهار نتيجة الشهادات الأزهرية لجميع المراحل.

وعادة ما تستغرق عمليات التصحيح داخل اللجان والمراكز المخصصة لذلك فترة أسبوعين على الأقل حيث من المتوقع أن يتم إعلان النتيجة يوم الخامس عشر من يوليو الجاري أو بعد ذلك بوقت قصير.

بوابة الأزهر للنتائج “نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

نرفق لكم الآن رابط الدخول المباشر عبر بوابة الأزهر للنتائج 2019 للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس بعد انتهاء الإعلان عنها عبر المؤتمر الصحفي خلال الأيام القليلة المقبلة ( بوابة الأزهر للنتائج برقم الجلوس 2019 )، ونود أن نُعلمكم أبناءنا الطلبة والطالبات وأخوتنا أولياء الأمور أننا متواجدين دائما ونتابع أول بأول أهم الأخبار عن نتيجة الثانوية الأزهرية، ويمكنكم مراستنا من خلال التعليقات أسفل المقال وسنقوم بالرد على أسئلتكم في القريب العاجل.