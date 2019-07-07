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بوابة الأزهر للنتائج | نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس “علمي – أدبي” جميع المحافظات فور ظهورها

كتب سالم يوسففي آخر تحديث
بوابة الأزهر للنتائج | نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس “علمي – أدبي” جميع المحافظات فور ظهورها
نتيجة الثانوية الازهرية برقم الجلوس 2019

انتهى جميع طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية من امتحانات أخر العام للقسم العلمي والأدبي والتي بدأت في يوم الخامس والعشرين من مايو الماضي وكان أخر يوم في امتحانات الترم الثاني للقسم العلمي يوم 29-6-2019 فيما انتهى طلاب القسم الأدبي من امتحانات الثانوية الأزهرية لأخر العام يوم 23-6-2019، ويترقب الجميع الآن ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.

وقد أوضحت مصادر مطلعة أن سير عملية امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية قد مرت بسلام دون تسجيل أي شكاوى سواء من الطلاب أو أولياء الأمور، وذكرت المصادر الموثوقة أن عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات تستغرق نحو أسبوعين على الأقل من تاريخ انتهاء الامتحانات.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2019

من خلال رابط موقع الأزهر التعليمي، أو بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج برقم الجلوس 2019 يمكنكم الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 للقسم العلمي والأدبي وذلك فور ظهورها مباشرة، وذلك خلال عقد مؤتمر صحفي موسع يتم خلاله أولاً الكشف عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2019.

وفي نفس السياق أوضح فضيلة الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس لجنة النظام والمراقبة، أن عمليات تصحيح كراسات الإجابة لطلاب الثانوية الأزهرية تم الانتهاء منها في المراكز واللجان العشرة على مستوى الجمهورية، وسيتم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية في وقت قريب، كما أكمل حديثة قائلاً: أن فضيلة الشيخ الدكتور صالح عباس وكيل الأزهر الشريف لم يُعلن عن موعد نتيجة الثانوية الأزهرية حتى اللحظة.

بوابة الازهر للنتائج 2019 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠١٩ برقم الجلوس

تداولت بعض المواقع الإخبارية بعض التقارير عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 وقد رجح البعض أنه سيتم ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية ٢٠١٩ برقم الجلوس يوم الخامس عشر من يوليو الجاري، وكما ذكرنا فإنه يمكنكم الحصول على النتيجة برقم الجلوس للقسم العلمي والأدبي عبر رابط بوابة الأزهر للنتائج 2019، هذا وسنتابع معكم أول بأول أهم وأخر أخبار إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية موقع الأزهر التعليمي.

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عن الكاتب

سالم يوسف

أحب الكتابة في جميع الأخبار ، أعمل في موقع كلمة ونجوم مصرية أقوم بتغطية الأخبار والأحداث خاصة الرياضية.

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