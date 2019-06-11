بوابة الأزهر| نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهري 2019 الترم الثاني برقم الجلوس.. ابحث الآن

اعتمد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف نتيجة الشهادات العامة الأزهرية اليوم نائبا عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وكانت نسبة نجاح المرحلة الابتدائية الأزهرية 72%، وبلغت نسبة نجاح الشهادة الاعدادية الأزهرية 65%، وتم رفع نتيجة الشهادات العامة للعام الدراسي 2018-2019 الفصل الدراسي الثاني على الموقع الخاص بالأزهر الشريف المنوط بعرض النتائج.

موقع بوابة الأزهر

يعلن موقع الأزهر الشريف عن ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية ونتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018-2019 والاستعلام برقم الجلوس، ونعرض لكم طريقة الحصول على النتيجة بطريقتين لمعرفة درجات الطلاب عبر الموقع الرسمي.

نتيجة الشهادات العامة 2019 بوابة الأزهر

الطريقة الأولى :

قم في البداية بالدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج. قم بكتابة رقم جلوس الطالب في المكان المخصص له. قم بالضغط على كلمة بحث وانتظر حتى ظهور النتيجة.

الطريقة الثانية:

يتيح الأزهر الشريف الاستعلام عن نتيجة الشهادات عن طريق الخط الساخن والاتصال على رقم 19493 وتسجيل البيانات وسيتم ارسال رسالة الكترونية بالنتيجة للطلاب.

وننوه بأن هناك ضغط كبير على سيرفر الموقع الخاص بعرض النتيجة نظرا لكم البحث الهائل من طلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية مما يؤثر على كفاءة عمل الموقع ويمكنكم المحاولة أكثر من مرة في حالة تعطل الموقع.

وهنأ وكيل الأزهر أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية والطلاب الناجحين ولأولياء الأمور متمنياً لجميع الطلاب النجاح والتوفيق في المرحلة القادمة.