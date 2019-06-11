بوابة الازهر الإلكترونية.. برقم الجلوس أحصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019

قام الشيخ صالح عباس صباح اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019، وبالنيابة عن شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وفي حضور الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، باعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي الجاري 2018/2019، وذلك بعد طول انتظار من قبل طلبة وطالبات الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية الأزهرية لمعرفة نتائجهم في الترم الثاني من العام الدراسي الجاري2018/2019، وبلغت نسبة النجاح في ابتدائية الأزهر لهذا العام نحو 72.22% كذلك فقد بلغت نسبة النجاح في الإعدادية الأزهرية 65.22%.

أستعلم عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية دور مايو 2019:-

قال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بأنه باعتماد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف لنتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية فإنه يمكن لأبناؤنا طلبة وطالبات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الحصول على نتائجهم عبر هذا الرابط بالضغط هنا

وأشار الشيخ علي خليل بان ذلك الرابط الإلكتروني الذي يمكن لطلبة وطالبات الشهادة الابتدائية الأزهرية والإعدادية الأزهرية من خلاله الحصول على نتائجهم هو بوابة الأزهر الإلكترونية.

ونحن بدورنا وعلى أتم الاستعداد أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية في مساعدتكم في الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية أخر العام 2019 وبأسرع ما يمكن من خلال كتابة تعليق أسفل الموقع يتضمن الاسم ورقم الجلوس، وسوف نقوم بالرد عليكم.

ويسر القائمين على الموقع تقديم أجمل وأرق التهاني لجميع طلبة وطالبات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية بمناسبة النجاح والتفوق.