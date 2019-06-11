بوابة الازهر الالكترونية .. اعتماد نتيجة الشهادة الازهرية 2019 الابتدائية والاعدادية برقم الجلوس اليوم

نتيجة الشهادة الازهرية الابتدائية والاعدادية بالاسم ورقم الجلوس، نرفق لطلاب الصف الثالث الإعدادي أزهري، نتيجة الدور الأول للشهادة الأزهرية الابتدائية والإعدادية عقب اعتمادها اليوم الثلاثاء، حيث صرح الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية ستعتمد اليوم الثلاثاء، وستكون متاحة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الامتحانات 2019.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019

وكان طلاب الصف الثالث الإعدادي “أزهر” انتهوا من أداء امتحاناتهم أمام اللجان في التاسع عشر من مايو الماضي، وبدأت أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب على الفور، قبل أن تنتهي وتبدأ أعمال التجميع والرصد، حيث أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن أعمال التصحيح تمت على قدر عال من الدقة بكافة مناطق التصحيح، وحققت نسبة نجاح وصلت إلى 72.22% للشهادة الابتدائية و65.22% للإعدادية.

بوابة الازهر الالكترونية

توفر بوابة الأزهر الإلكترونية عبر موقعها الخاص، خدمة الحصول على نتيجة الشهادتين الاعدادية والابتدائية الأزهرية 2019 برقم الجلوس، وسنرفق لكم رابط نتيجة الأزهرية المباشر فور اعتمادها وإعلانها على الفور.

وجاءت نسب النجاح في الشهادة الاعدادية والابتدائية الأزهرية مبشرة بحسب ما أعرب الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تمنى دوام النجاح والتوفيق للطلاب للحصول على أفضل الدرجات، وسيشهد اعتماد نتيجة الشهادة الازهرية 2019 ظهور نسب النجاح العامة وتكريم العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية.