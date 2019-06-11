بوابة الازهر الالكترونية .. برقم الجلوس فقط نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية 2019

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2019، يواصل طلاب وطالبات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية علي مستوي المحافظات في جمهورية مصر العربية، عمليات البحث عن نتائج الترم الثاني من العام الدراسي 2018 -2019، عقب إعتماد نتائج إمتحانات الدور الأول من وكيل الأزهر، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2019 .

نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية 2019 :

وأعتمد وكيل الأزهر، فضيلة الشيخ صالح عباس، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسى 2018/2019، بعد حالة الإنتظار والترقب من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم خلال الأيام الماضية عقب الإنتهاء من أداء إمتحانات الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2018 /2019 .

وقال وكيل الأزهر الشريف، في بيان صحفي له، بعد إعتماد نتيجة الشهادتين الاعدادية والإبتدائية، أن نسبة النجاح لأبنائنا الطلاب في المرحلة الإبتدائية والإعدادية بجميع المعاهد الأزهرية علي مستوي القطر المصري، خلال العام الدراسي 2019/2018، بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 72.22%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 149303 طالبًا وطالبة.

وتابع وكيل الأزهر الشريف، في بيانه أن نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 65.22%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 122426 طالبًا وطالبة، متقدمًا باجمل التهاني القلبية للطلاب الناجحين في الشهادتين الإعدادية والإبتدائية في العام الدراسي 2018/2019 .

خطوات معرفة نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية :

وأتاحت مؤسسة الأزهر الشريف، خدمة مجانية للطلاب والطالبات بالمعاهد الازهرية لمعرفة النتائج الخاصة بامتحانات الترم الثاني ” الدور الأول ” من العام الدراسي 2019/ 2018 عن طريق الدخول عبر بوابة الأزهر الشريف لمعرفة النتائج برقم الجلوس وفقا للخطوات التالية :

1- الدخول الي بوابة الأزهر .

2- إختيار نتيجة الشهادة الإبتدائية / الإعدادية .

3- تسجيل رقم الجلوس الطالب / الطالبة .

4- اضعط ” بحث ” لمعرفة نتائج الشهادة الاعدادية .

وكما أتاحت مؤسسة الأزهر الشريف، خدمة أخري في إطار تسهيل حصول أبنائنا الطلاب والطالبات بالشهادتين الإبتدائية والإعدادية علي النتائج عن طريق الاتصال بالخط الساخن على الرقم 19493 والحصول علي النتائج فورًا .