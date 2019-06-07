بوابة الازهر الالكترونية 2019 لاستخراج نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية “الصف السادس الابتدائي الأزهري” نهاية العام برقم الجلوس وتطبيق azhar.eg

منذ انتهاء امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري من أداء الامتحانات للعام الدراسي 2018/ 2019 نهاية العام، وهم يترقبون موعد الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 عبر بوابة الازهر الالكترونية 2019 برقم الجلوس لطلاب المعاهد الأزهرية بأنحاء الجمهورية، والتي ينتظرها الآن الطلاب في شغف وقلق للاطمئنان على مسيرتهم التعليمية، للوصول للمرحلة الاعدادية الأزهرية.

بوابة الازهر الالكترونية 2019

اعلن موقع الازهر التعليمي يوم 25 مايو نتائج الطلاب بالخارج لكل من الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، والآن تنتظر الطلاب نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 نهاية العام، حيث بدأ التصحيح يوم 21 مايو 2019، وأكد رئيس قطاع المعاهد الشيخ “علي خليل” باهتمامه بتفقد مركز التصحيح للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في منطقة القاهرة الأزهرية، ومتابعة سير العملية، معطيا تنبيهات للقائمين على التصحيح والمراجعة والرصد بالتأني في أعمالهم والالتزام بالمهنية في تقدير الدرجات.

موقع الازهر التعليمي

نضع رابط بوابة الازهر التعليمية، والذي يضع الآن أيقونة نتائج الثانوية العامة العام الماضي، ولكن حال رفع النتائج سيتم تفعيل تلك الأيقونة والشريط الظاهر بالصورة السابقة، لاستخراج نتيجة نهاية العام 2019 بنتيجة كلا من:

الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019

والشهادة الاعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

وكذا شهادة القراءات آخر العام 2019

ولم يحدد حتى الآن موعد ظهور نتيجة طلاب الازهر 2019، ولكن يرجح أن يكون عقب أجازة عيد الفطر المبارك 2019- 1440 هـ، ونتابع معكم رفع النتائج، ومعرفة نسبة النجاح في كلا الشهادتين، كما سيتم رفعها عبر تطبيق بوابة الازهر الالكترونية، والذي يتم فتحه على الهواتف الذكية، ويمكن مساعدتكم حال رفع نتائج طلاب الازهر 2019 الترم الثاني، نتيجة للضغط عليها، وذلك بترك تعليق يتضمن: