بوابة الازهر الالكترونية 2019 لنتائج الشهادتين الاعدادية والابتدائية الأزهرية نهاية العام “الموقع التعليمي” برقم الجلوس

بوابة الازهر الالكترونية 2019 يترقبها ويدخلها الآن طلاب المرحلتين الاعدادية والابتدائية الأزهرية، وذلك للاستعلام برقم الجلوس عن نتائج نهاية العام الدراسي 2018/ 2019، حيث اقتربت ظهور نتيجة المعاهد الأزهرية في جميع محافظات مصر، والتي سترقع بالموقع التعليمي للأزهر عقب اعتماد النتيجة من وكيل الأزهر ، الشيخ صالح عباس، تفويضا من شيخ الأزهر الشريف.

بوابة الازهر الالكترونية 2019

أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ “علي خليل” من خلال تصريح لصحيفة اليوم السابع أمس، بان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2019، سوف يتم اعتمادها خلال 48 ساعة، وبذلك نترقب ظهورها يوم الاثنين 10 يونيو 2019، بعد انتهاء مشيخة الازهر من التصحيح ورصد الدرجات لكافة الطلاب.

رابط موقع الازهر التعليمي

من المرتقب ظهور نتائج جميع المراحل الدراسية بالأزهر الشيخ عبر بوابة الأزهر الالكترونية 2019، المخصصة لنتائج الطلاب في المراحل الثلاثة، حيث سيتم وضع أيقونة ورابط النتائج بالصفحة الرسمية، وسيتم منه الاستعلام برقم الجلوس.

نتيجة المراحل التعليمية بالأزهر الشريف

من خلال الدخول على رابط بوابة الازهر التعليمية، والتي ستفعل بها رابط النتائج حال رفعها، حيث تجدون الرابط مفعل به معرفة نتائج كلا من:

نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 نهاية العام

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019

نتيجة القراءات 2019 نهاية العام

وفي هذا الرابط حاليا ما زال يعرض نتيجة الثانوية العامة العام الماضي، ولكن تلك الأيقونة سيتم تفعيلها بنتيجة نهاية العام 2019 للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، ويمكن مساعدة الطلاب في استظهار النتيجة حال رفعها، نتيجة للضغط على الموقع، وذلك بترك تعليق به: رقم الجلوس والمرحلة الدراسية، نتمنى لكم النجاح الباهر، اللهم أمين.