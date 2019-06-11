بوابة الازهر الالكترونية 2019 تنشر نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية ٢٠١٩ الترم الثاني بعد قليل

بوابة الازهر الالكترونية نتائج الامتحانات 2019
تحديث: تم اعتماد نتيجة الابتدائية الازهرية بنسبة نجاح 72.22%، والإعدادية الازهرية 65.22%، وقد أعرب شيخ الأزهر عن بالغ سعادته بارتفاع نسب النجاح هذا العام، على أن تظهر نتيجة الاعدادية الازهرية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس اليوم الثلاثاء ظهراً.
تم تقسيم المقال إلى جزئين، الجزء الأول يخص نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2019 على موقع الازهر التعليمي، أما الجزء الثاني يخص نتيجة اعدادية الازهر 2019، حيث أعلن مشيخة الأزهر أن أعمال التصحيح انتهت تمامًا ويجري تجميع درجات الطلاب لعرضها على الدكتور أحمد الطيب لاعتمادها رسميا.
لمعرفة نتائج طلاب الازهر عبر موقع بوابة الازهر التعليمية نتائج الامتحانات اضغط هنا.
بعد الدخول إلى بوابة الازهر اضغط على نتائج الامتحانات ثم اكتب رقم جلوسك في الخانة المخصصة وأخيراً ثم عرض النتيجة كما بالصورة أسفله.
طرق أخرى لمعرفة نتائج الازهر:-
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تحديث: تستعد البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف على نشر نتائج الطلاب الازهرية خلال الدقائق المقبلة المقبلة.
نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهرى 2019 برقم الجلوس
يمكنك التعرّف على نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهرى 2019 برقم الجلوس من خلال بوابة الازهر الشريف التعليمية فور ظهورها خلال الساعات القليلة المقبلة.
لم تظهر نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري 2019 حتى الآن.
التعليقات
محمود محمد محمود عبدالفتاح رقم الجلوس ٢٩١٦١الصف الثالث الاعدادات الازهرية
زياد سيد احمد 61010
اريد النتيجة
رقم الجلوس. 11036.الغربية
متى النتيجه الابتدائيه
اليوم الثلاثاء
متى النتيجه الابتدائيه
يوسف محمد يحي رقم الجلوس ٣٩٤٥١
نتيجه الشهاده الابتدائيه الازهريه ٢٠١٩
نتيجة الشهاده الابتدائيه ٢٠١٩
عاوزه نتيجه 3 اعدادي ازهر فتيات شبانه بالغنميه
889076547
أريد نتيجة الشهاده الابتدائيه
رقم الجلوس /200178
هاجر طارق محمد أبو الحمايل
رقم الجلوس 227943
المعتصم محمود نصحى الالفى
رقم الجلوس28078
272677 ارجو الرد
حمزة ممدوح أحمد محمد
الإبتدائية الأزهرية_ الزقازيق_ شرقية
رقم جلوس 37035
235430
مريم محمد فتحي
الصف الثالث الاعدادى
محافظة الشرقيه
معرفة نتيجة الصف السادس الازهرى بحلوان
انجي محمود السيد سايل رقم الجلوس 224625
نتيجة الاعداديه الازهريه 2019
64854
201313
رقية محمد محمد عبد المجيد
201313
227150
محمد جمال وهبه صالح رقم الجلوس 13915 الثالث الاعدادي
مريم محمد عمر العيسوي الصف السادس الابتدائي 227150
محمد جمال وهبه صالح رقم الجلوس 13915
أحمد محمد الشوربجي
رقم الجلوس19127
محافظه العربيه
الصف السادس
نور حمدي رافت 230138 اعدادي
نور حمدي رافت عبد الشافي230138
الثالث الإعدادى 254816
26604
مريم السعيد السيد الشهادة الابتدائية رقم الجلوس 237791
رقم الجلوس ٣٨٥٤٣
سلمان عزيز محمد نعيم. ١٧٨٨٧. معهد صروه الإعدادي الازهري
عبير عبدالرحيم عبدالشافي محمد سوهاج مهد فتيات اولاد علي رقم جلوس 56873
١١٥٨٧
الاعداديه ١١٥٩٤
نتيجة الشهادة الاعدادية فتيات الفشن بني سويف
كريم أحمد محمد احمد٠٣٢ ٣٤
6351
226579 الدقهليه
229932
231152
أمتي النتيجه
رقم الجلوس39401
الصف السادس الابتدائى
وداد عبد المنعم عوض رقم الجلوس224394
محافظة القليوبية
محمد على 75597
عندما تظهر النتيجة أرسلوا الي تعليق معهد الصف رقم الجلوس٥٨٤٣٢
عايزالمجموع والدرجات 80476
احمد محمود محمد اسماعيل رقم الجلوس 88600
٥٨٤٣٢
رقم الجلوس٥٨٤٣٢معهد الصف الاعدادية الازهر
٣٤٧٥٢
الشهادة الاعدادية
حنين سعيد رقم جلوس ٢٠٤٤٢٨. البحيره
259719
بلال صبري عبد الرءوف احمد ورقم الجلوس 39109
الاسماعيلية
206105
حنين سعيد غزال رقم جلوس ٢٠٤٤٢٨ البحيره اعداديه ازهريه ارجو الرد
علي وحيد علي عبدالله. رقم الجلوس.9991
بلال صبري عبد الرءوف احمد ورقم الجلوس 39109
حنين سعيد مصطفي غزال رقم جلوس ٢٠٤٤٢٨ البحيره
فاطمه عامر محمود علوان
الشرقيه
رقم الجلوس ٢٣٤٠٠٢
الاعداديه
الصف الثالث الاعدادى
رقم الجلوس. 13294
بلال محمد عزت ٢٨٦٨١ شهادة اعدادية
محمود جمال محمد عبدالحميد28672
آلاء عبدالمنعم السيد محمد
231364
28672
خراااا عليكم هتظهر امتا الفقريه دي الواحد ع اعصابه ينعل ابو برود دمكم حسوا بينا اي الفقر ده
رقم الجلوس 13400 الصف الثالث الاعدادي
نانسي محمود عبدالغني محافظة الدقهلية ٢٢٦٦١٢
رقية احمد
238786
الإبتدائيه الأزهريه
رقم الجلوس/١٨٧٦٦
مهاب محمد
٢٦١٢٠
اعداديه
٢٣٣٣١٥
محمد رمضان صبح
٣١٢٦٥
الشرقيه
٢٤٥٢١٤
سنيه احمد عبد العظيم 227978
209288 عايزه المجموع والدرجات اعداديه
232326/الشهاده الاعداديه الازهريه
خلود خالد الجوارحي ياسين الفرخ. العربيه .212710
الاسم عبدالرحمن عرفات دياب محمد وقم الجلوس 087238 محافظة قنا مركز أبو تشت معهد قصير بخانس
حرام عليكم الشهاده امتى هتبان
الشهاده الاعداديه202921
279719 ارجوا الرد
رقم الجلوس245982
البحيره
حسناء قطب محمد الشهاده الاعداديه رقم الجلوس ٢٠٩٧٧١
محافظة الجيزة رقم الجلوس 255168
عبدالرحمن يوسف الشحات صقر رقم الجلوس٤٣٠٢٧
رقم الجلوس/272568
الثالث الاعدادي رقم الجلوس 88584
انت شايل ملحقين
هل ظهرت النتيجة
مريم رامى حسن رمضان .الصف السادس .محافظه الاسكندريه ٢٥٩٨٣٦
الثالث الاعدادى 086888
السادس الابتدائي رقم جلوس ٤٧٠٨٤ نرجو الظهور
٦٠٨٩٢ رقم الجلوس
اريدها في اقرب وقت
مرضي اشرف منصور ابويدك رقم الجلوس ١٧٧١٢
اين النتيجة
نتيجه الشهاده الابتدائيه هتظهر امته
كل سنة وانت طيب مخلاص راحت
ارجو النتيجة
شيماء محمد حسانين غيث رقم الجلوس ٢٤٣٥٠٥
حنين محمد جادو محمد رقم جلوس ٢١٠٢٣١
56185
اود معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادى رانيا محمود محمد السيد
رقم الجلوس 224370
209150
844 الصف السادس محافظه القاهره
انت ناجح
٩٦٠٣٩
نتيجة ابني بالصف السادس الابتدائي الأزهري ٢٠١٩
206177رقم جلوس ثالثة اعدادي أزهري 2019
منة الله الشحات الصايم شهاوي هلال
رقم جلوس
٢١٣٧٦٣
منة الله الشحات الصايم شهاوي هلال
رقم جلوس
٢١٣٧٦٣
محمد السادات محمد علي
رقم الجلوس 36531
عمر عبدالعليم فرغل رضوان رقم الجلوس 1234
منى محمد الصف الثالث الاعدادى 262466
نتيجه الشهاده الابتدائيه رقم الجلوس 213617
نسأل الله التوفيق لابنائنا الطلاب والطالبات
ننيجة الصف السادس الابتدائي
رقم الجلوس كام
محمد صادق ارجو منكم النتيجه ١٨٨٨١
209150
206123الصف الثالث الاعدادي
الازهرى
نتيجة امتحانات الاعداديه الازهريه بااسم روان شريف محمد رقم الجلوس209566
نتيجه الصف السادس الابتدائي
رقم الجلوس: 210303
رقم الجلوس219238
ارجوو الظهور فورا
المرحلة الاعدادية ورقم الجلوس 212351
عبد الله ياسر على طه
رقم الجلوس 73797
عاصم عزت السعدي 23840
حمزة ممدوح أحمد محمد
الإبتدائية الأزهرية_ الزقازيق_ شرقية
رقم جلوس 37035
أمتي النتيجة بالظبط أعصبنا تعبت وشكرا
عمر جمال محمد خضر ورقم الجلوس ٤٢٥١٦