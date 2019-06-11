بوابة الازهر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

الالاف من الطلاب يبحثون عن بوابة الازهر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية، حيث أنه تم الاعلان عن نتيجة الاعدادية الازهرية خلال الساعات الماضية وذلك بعد أن تم اعتمادها بالامس من قبل رئيس قطاع المعاهد الازهرية، والآن كل ما عليك هو الدخول إلى رابط بوابة الازهر وادخال رقم الجلوس بشكل كامل وصحيح للاستعلام عن نتيجة الاعدادية الازهرية.

بوابة الازهر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية

وسنضع بين أيديكم الآن رابط بوابة الازهر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية بشكل بسيط وميسر والحصول على درجاتك في جميع المواد التي اديت الامتحان بها، وقد أوضحت مشيخة الأزهر الشريف أن نسبة النجاح في نتيجة الاعدادية الازهرية الترم الثاني 2019 مرتفعة إلى حدا ما مقارنة بالترم الاول، حيث أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط ولم يشتكي منها أي طالب، ولكن الصعوبة الحقيقية تكمن في كثرة المواد الدراسية، علاوة على حالة القلق التي تناب الطلاب خلال اداء الامتحانات وانتظار نتيجة الاعدادية الازهرية.

ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهاة الاعدادية الازهرية من خلال الضغط هنا بوابة الازهر الالكترونية، والانتظار حتى يتم فتح وتحميل الصفحة ثم ادخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح وكامل وسليم، علما بأن الموقع يعاني من بطء شديدا نظرا لشدة الضغط عليه، لذا عليك تحميل الصفحة مراراً وتكرار لحين أن تظهر لك خانة كتابة رقم الجلوس، ثم اضغط على كلمة ” عرض نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية”، لتظهر لك النتيجة فورا والدرجات.

كما يمكنك ترك اسمك بالكامل ورقم جلوسك وسنجلب لك نتيجة الاعدادية الازهرية.