بوابة التعليم الأساسي.. تعرف على نتيجة الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2019

عدد كبير من أولياء الأمور يبحثون عن رابط بوابة التعليم الأساسي حتي يحصلون على نتيجة الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2019، الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الثالث الابتدائي قد انتهت منذ عده أيام في أغلب محافظات جمهورية مصر العربية ومن هنا ينتظر عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور النتيجة على أحر من الجمر حتي يطمئنوا على درجاتهم.

وقد كانت محافظة القاهرة هي سبقت باقي محافظات الجمهورية في بدء امتحانات الصف الثالث الابتدائي، وبالفعل امتحن الطلاب المواد التالية: اللغة العربية، اللغة الانجليزية، الرياضيات، والتربية الدينية، وبالفعل قد صرحت محافظة القاهرة عن انتهاء المدرسين من تصحيح أوراق الامتحانات ولن يتبقى سوى رصد الدرجات، وفور رصد الدرجات سوف يتم رفعها علي موقع بوابة التعليم الأساسي حتي يعرف كل طالب نتيجته عن طريق إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة لذلك الأمر.

بوابة التعليم الأساسي والرابط الخاص بها



ينتظر العديد من أولياء الأمور وأيضا الطلاب رفع نتيجة الصفوف الدراسية المختلفة لمرحلة التعليم الأساسي المرحلة الابتدائية بداية من الصف الثاني الابتدائي وحتي الصف السادس الابتدائي، حيث يمكن للطالب إدخال الرقم القومي الخاص به وإدخال رقم الجلوس للتعرف على نتيجته الحالية فور ظهورها، ومتاح الاستعلام عن نتيجة بعض الصفوف مثل الصف الثالث الابتدائي والصف السادس الابتدائي من خلال بوابة التعليم الأساسي.

بوابة التعليم الأساسي وكيفية معرفة النتيجة منها

ولمعرفة رابط بوابة التعليم الأساسي الخاص بمحافظة القاهرة هو رابط بوابة التعليم الأساسي وسوف نعطي لكم طريقة استخراج بيانات النتيجة وفقا للترتيب التالي:

1- كتابه الرقم القومي.

2-اختيار المرحلة الدراسية.

3-اختيار الصف الدراسي.

4-اختيار العام الدراسي.

5- اختيار الفصل الدراسي سواء الترم الأول أو الترم الثاني.

نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2019 الترم الثاني

وبالفعل تم رصد درجات الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 2019 وعند الدخول على رابط بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة سوف تجدون رقم تليفون لخط ساخن للاستعلام عن النتيجة عن طريق التليفون الأرضي وسوف تجدون هذا الرقم في الصورة السابقة والموجودة في بداية المقال.

ولمن يريد الحصول على النتيجة فور ظهورها يمكن ترك أسم الطالب ورقم جلوسه والمحافظة في تعليق أسفل المقال وسوف نرد على سيادتكم بالنتيجة فور ظهورها رسميا.