بوابة التعليم الفني برقم الجلوس والاسم 2019 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات

يترقب جميع الطلبة والطلبات في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 حيث يمكن معرفة النتيجة من خلال زيارة بوابة التعليم الفني علي شبكة الأنترنت للتعرف علي نتيجة الدبلومات الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية عن طريق استخدام رقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة، حيث سنقوم بعرض الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للدخول علي البوابة المصرية للتعليم الفني natega fany emis gov eg الرسمي من اجل التعرف علي درجات النتيجة عن طريق شبكة الأنترنت، حيث ستعمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج الدبلومات خلال سويعات قليلة جدا لذا يجب عليكم متابعة اخر الأخبار من خلال موقعنا الإخباري الذي يقوم بتسليط الضوء علي نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بجميع تخصصاتها (الصناعية – الزراعية – التجارية – الفندقية – التمريض )، لنظام الـ 3 سنوات و الـ 5 سنوات.

بوابة التعليم الفني برقم الجلوس والاسم 2019

وزارة التربية والتعليم الفني صرحت بان لجنة الإدارة المركزية للامتحانات العامة للتعليم الفني بانها انتهت من أعمال التصحيح وتدقيق الدرجات والآن هي في طريقها لحصر أسماء الطلاب العشر الأوائل لكي يعلن عنهم الوزير المصري للتربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي الذي سينعقد صباح اليوم بمقر ديوان عام الوزارة كما سيعلن عن نسبة النجاح وغيرها من التفاصيل بعد سوف يأمر سيادته برفع النتيجة علي بوابة التعليم الفني برقم الجلوس والاسم 2019 ، حيث نتمنى لجميع الطلبة والطلبات النجاح والتوفيق.

رابط موقع بوابة التعليم الفنى

برقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالب يمكن الاستعلام عن نتائج الثانوي الفني من خلال رابط موقع بوابة التعليم الفني fany.moe.gov.eg والذي من خلال يمكن معرفة الدرجات والمجموع الكلي، حيث يمكن لجميع الطلاب الاطلاع علي النتيجة من خلال ترك أرقام الجلوس والاسم والتخصص بالتعليقات وسوف نقوم بإحضار لكم تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2019 فور الإعلان عنها بأذن الله.