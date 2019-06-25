“بوابة التعليم الفني” طريقك لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية “تجاري- زراعي- صناعي- فندقي” 2019

منذ نهاية امتحانات الدبلومات الفنية بنظاميها “3 و 5” سنوات لجميع الشعب، ويتم البحث بصورة مكثفة عن أخبار النتيجة، ومتي سيتم إعلانها وكيفية الحصول عليها بالطريق الإلكتروني، وقد بدأت الامتحانات للدبلومات الفنية في 18 مايو وانتهت في 1 يونيو الحالي، وتقدم للإمتحانات 750 ألف طالب وطالبة، وكانت القيادات التعليمية تقوم بمتابعة مستمرة لسير عملية الامتحانات والتأكد من تنفيذ التعليمات وتوفير سبل الراحة والأمان للطلاب.

روابط استخراج نتيجة الدبلومات 2019

طريقة استخراج النتيجة

الدخول على بوابة التعليم الفني. كتابة رقم الجلوس. تحديد نظام الدبلومات الفنية سواء 3 أو 5 سنوات. اختيار القسم المسجل به الطالب “زراعي- تجاري- صناعي- فندقي”. ثم الضغط على بحث لتظهر النتيجة.

أرقام في يوميات امتحان الدبلومات

شهدت امتحانات الدبلومات عدد من الوقائع أثناء سير عملية الامتحانات، حيث تم ضبط عدد 68 حالة من حالات التجاوز داخل لجان الامتحانات، بالإضافة لعدد 7 حالات شغب و20 واقعة تصوير بالموبيل لورقة الامتحان، و3 حالات انتحال شخصية، و7 حالات تمزيق لورقة الإجابة، و15 حالة تأخير عن موعد بداية الامتحان، بالإضافة إلي 16 قرار استبعاد رئيس لجنة أو مراقب لم يلتزموا بالتعليمات، وتمت إحالة جميع الوقائع للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية واتخاذ كافة الإجراءات نحوها.

موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019

من المنتظر اعلان نتيجة الدبلومات خلال اليومين القادمين، أو أوائل الاسبوع القادم على الأكثر، حيث يتم الأن العمل على تجهيز النتيجة لعرضها على السيد الوزير، وتشير التوقعات لإرتفاع نسبة النجاح بين طلاب الدبلومات عن العام الماضي، وقد حث وزير التربية والتعليم طلاب الدبلومات على عدم القلق وأكد على أن كل طالب سوف يأخذ حقه.