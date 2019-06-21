بوابة التعليم الفني للدبلومات fany.moe.gov .. موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي

من خلال البحث من طلبة وطالبات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، حيث يتم الدخول على بوابة التعليم الفني للدبلومات بوزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة البدلومات الفنية 2019 الدور الاول، وذلك منذ انتهاء الامتحانات، وهم ينتظرون اعتمادها من السيد الدكتور وزير التربية والتعليم، والذي تيتم الآن الانتهاء من رصد الدرجات خلال الاسبوع الجاري.

بوابة التعليم الفني للدبلومات وزارة التربية والتعليم

تقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 دور اول عبر بوابة التعليم الفني الالكترونية بموقع وزارة التربية والتعليم، وأكدت مصادر جاهزيتها في آخر شهر يونيو الجاري، والتي ينتظرها الطلاب بشغف وقلق، حيث أنها شهادة مصيرية، ووفق الدرجات التي يحصل عليها الطالب، سوف يتم تحديده مصيره عقب نزول تنسيق الكليات والمعاهد لكل من الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

موقع بوابة التعليم الفني

سيتم عرض نتيجة طلاب الدبلومات الفنية عبر موقع البوابة المصرية للتعليم الفني، والذي سيتم حال رفع النتائج وضع لينك النتيدة للاستعلام برقم الجلوس،وذلك عقب اعتماد النتيجة لكل فروع التعليم الفني وهي:

نتيجة الدبلوم التجاري 2019 نظام 3 و5 سنوات

نتيجة الدبلوم الصناعي 2019

نتيجة الدلوم الفني الزراعي

نتيجة الدبلوم الفني الفندقي

كما سيتم رفع النتيجة عبر الدخول على بوابة مركز المعلومات الالكترونية لوزارة التربية والتعليم، وبوابة التعليم الفني الذي يستعلم منها عن النتائج برقم الجلوس، ونقدم لكم بموقع كلمة دوت اورج النتيجة حال توافرها من خلال ترك تعليق به:

اسم الطالب

الشعبة الدراسية

رقم الجلوس

مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتفوق