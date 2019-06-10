بوابة التعليم الفني للنتائج نتيجة دبلوم الصنايع 2019 برقم الجلوس ”نظامي 3 و5 سنوات”

بوابة التعليم الفنى للنتائج وزارة التربية والتعليم في مصر تتابع دائمًا الطلاب بكل ما هو جديد ويخص نتيجة دبلوم صنايع 2019 بالاسم ورقم الجلوس وليس في محافظة دون الأخرى، ولكن في جميع المحافظات المصرية، وقبل أن تقوم وزارة التعليم بالإعلان عن نتائج دبلوم الفني الصناعي 2019 تقوم أولًا بإعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية سواء دبلوم تجارة 2019 أو أوائل دبلوم زراعة 2019 كل هذا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة دبلوم صنايع 2019 بالاسم

نهاية شهر يونيو هي الوقت المحدد كل عام للإعلان عن نتيجة دبلوم صنايع 2019 بالاسم ورقم الجلوس وذلك حتى تنتهي وزارة التربية والتعليم من أعمال الكنترول التي تقوم بها، سواء من ناحية تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بطلاب الثانوي الفني الصناعي أو برصدها وتجميعها، ومن ثم اعتمادها بشكل رسمي، وبعدها وعلى الفور يتم طرحها من خلال شبكة الإنترنت على موقع بوابة التعليم الفني.

طريقة الاستعلام عن نتيجة دبلوم الصنايع 2019

وعندما يتم الدخول إلى رابط بوابة التعليم الفني يتم الاستعلام عن نتائج دبلوم الصناعي 2019 وكذلك نتائج الثانوي الفني التجاري والاستعلام عن أوائل الدبلومات الفنية 2019 فقط يتم الدخول ومن ثم يتم إدخال الاسم ورقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة، لتظهر أمام الطالب درجات المواد التعليمي التي امتحن بها، وكذلك تظهر بياناته بالكامل، سواء الاسم أو اسم المدرسة أو اسم الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، ويمكن طباعة النتيجة أيضًا من خلال نفس الموقع.