بوابة التعليم الفني… معرفة نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019

معرفة نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019 من أكثر الأمور التي تشغل بال طلبة وطالبات الدبلومات الفنية لجميع التخصصات نظامي ال 3سنوات وال5 سنوات، والذين لم يتمكنوا من النجاح في الدور الأول بشكل كامل في جميع المواد، ولسبب ما وجدوا أنفسهم دور ثاني في عدد من المواد، حيث ينتظر هؤلاء الطلاب معرفة نتيجتهم بالدور الثاني للدبلومات الفنية.

موعد معرفة نتيجة الدبلومات الفنية دور ثان 2019:-

وفق لما تم تداوله من أخبار فإن كنترولات الدبلومات الفنية “صناعي، تجاري، زراعي، فندقي” سوف تنتهي من كافة أعمال نتيجة الدبلومات الفنية الاسبوع الجاري، ليتم بعدها إرسال النتيجة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي لاعتمادها ومن ثم رفعها على الموقع الالكتروني لبوابة نتائج التعليم الفني، حيث يقوم الطلاب باختيار نوع التخصص ونظام ال3 سنوات أو ال 5 سنوات ثم ادخال رقم الجلوس لتظهر النتيجة بعدها.

كذلك فإنه ومساعدة منا لابناؤنا طلبة وطالبات الدبلومات الفنية والمنتظرين معرفة نتائجهم بالدور الثاني للدبلومات الفنية القيام بكتابة تعليق أسفل الموقع يتضمن الاسم ورقم الجلوس وسوف نقوم بالرد بعرض النتيجة حينما نتمكن من ذلك.

كذلك فإننا سنكون على تواصل دائم معكم، حيث سنقوم بكتابة أية أخبار جديدة تخص نتائج الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019، حتى تكونوا على دراية كاملة بأخبار نتائج الدبلومات الفنية للدور الثاني 2019.

مع أطيب التمنيات لجميع الطلبة والطالبات في الدور الثاني للدبلومات الفنية بالتوفيق والنجاح.