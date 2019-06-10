بوابة التعليم الفني.. موعد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2019

يستعد طلبة وطالبات الدبلومات الفنية بجميع أنواعها (الزراعي والصناعي والتجاري) لإعلان نتيجة الدور الأول للدبلومات الفنية ، حيث انتهت أعمال الامتحانات في الدبلومات الفنية للدور الأول لعام 2019 يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019.، والمنتظر أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول 2019 بعد أن تنتهي كنترولات الدبلومات الفنية من كافة الأعمال اللازمة لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول 2019.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2019:-

بعد أن تنتهي أعمال تصحيح المواد الدراسية للدبلومات الفنية بجميع أنواعها ولجميع الشعب، سيتم تنظيم مؤتمر صحفي من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2019.

حيث ستقوم وزارة التربية والتعليم بعد أن يتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول 2019 برفعها على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم البوابة الإلكترونية للتعليم الفني من خلال الضغط هنا

كذلك يمكن لكم أعزائي طلبة وطالبات الدبلومات الفنية بجميع أنواعها التجاري والصناعي والزراعي نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول لعام 2019 من خلال ترك رسالة أسفل الموقع تتضمن الاسم ورقم الجلوس والشعبة وسوف نعرض النتيجة بعد أعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول لعام 2019 في النصف الثاني من شهر يونيو الجاري.

مع أطيب التمنيات لجميع طلبة وطالبات الدبلومات الفنية التوفيق والنجاح والحصول على الدرجات التي تمكنهم من الالتحاق بالمعاهد العليا والجامعات.