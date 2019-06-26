بوابة التعليم الفني | موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019

تعلن بوابة التعليم الفني عن اقتراب موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019، لمختلف الشعب زراعي وصناعي وتجاري وفندقي. ويمكن لجميع الطلاب الدارسين بنظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات، وذلك من خلال بوابة التعليم الفني التي تخصصها وزارة التربية والتعليم للتعليم الفني. إذ يمكن الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس الخاص بالطالب، وتؤكد الوزارة على ظهور النتيجة عبر بوابة التعليم الفني، ما يجعل البحث كبيرا عنها بمجرد ظهور النتائج.

وتعلن الوزارة عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 خلال أيام، لجميع طلاب وطالبات الشعب الفنية نظام الخمس سنوات ونظام الثلاث سنوات، وتؤكد الوزارة على ظهور نتيجة دبلوم صناعي ونتيحة دبلوم زراعي ونتيجة دبلوم تجاري للعام 2019، وذلك عبر موقع بوابة التعليم الفني المختص بعرض نتائج شهادة الدبلومات الفنية، ونعرض لكم رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 وموعد ظهور النتيجة المقرر له نهاية الشهر الجاري ما بين يومي 29،30 يوليو 2019.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019

نقدم لكم تحديث مستمر لآخر الأخبار المتعلقة بالإعلان عن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ، ومصادر مطلعة من وزارة التربية والتعليم وفقا لموقع بوابة التعليم الفني. وتؤكد على قرب ظهور نتائج شهادة الدبلومات الفنية بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة. إذ صدر عن أحد المصادر المطلعة بوزارة التربية والتعليم، أن اللجان انتهت من أعمال الحصر والمراجعة وتحديد اسماء أوائل الشهادة الفنية. ويبلغ عدد كنترولات التعليم الفنى 23 كنترول بمختلف أنحاء الجمهورية، والتي أنهت جميع أعمال الحصر والمراجعة.

بوابة التعليم الفني

يقدم موقع بوابة التعليم الفني طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، ويبلغ عدد طلاب الشهادات الفنية ما يزيد عن 750 ألف طالب على مستوى أنحاء الجمهورية. وما هي إلا ساعات قليلة تفصلنا عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفنى التابعة لوزارة التربية والتعليم.