بوابة التعليم الفني.. موعد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

ينتظر طلبة وطالبات الدبلومات الفنية لجميع التخصصات “صناعي ، تجاري، زراعي، فندقي” نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باعتماد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/2019، وذلك بعد أن انتهي طلبة وطالبات الدبلومات الفنية الذين لم يحالفهم الحظ في النجاح من الدور الأول للدبلومات الفنية من أمتحاناتهم يوم 6 أغسطس الجاري.

موعد ورابط نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019:-

وفقاً لما أكدت عليه كنترولات الدبلومات الفنية، فإنه سوف يتم إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2018/2019، بعد الانتهاء من كافة أعمال الكنترول من تصحيح للمواد المختلفة ورصد للدرجات ومراجعتها أواخر شهر أغسطس الجاري، ليتم بعدها إعلان النتيجة عبر بوابة مركز المعلومات، بعد أن يتم اعتماد النتيجة من قبل السيد الوزير الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يقوم كل طالب باختيار نوع الصناعة ثم كتابة رقم الجلوس ثم الضغط على بحث لتظهر له النتيجة بشكل مباشر.

كذلك فإنه يمكن لطلبة وطالبات الدور الثاني في الدبلومات الفنية ترك رقم الجلوس والاسم في خانة تعليقات الموقع، حيث سنقوم بالرد بعرض النتيجة لتكون أول من يعرف نتيجته بعد اعتماد السيد الوزير للنتيجة.

من الجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات يبلغ نحو 235545 طالب وطالبه، تم توزيعهم على 625 لجنة امتحانية في كافة القطاعات.