بوابة التعليم الفني.. نتيجة الدبلومات الفنية ” صناعي- تجاري- زراعي ” لعام 2019

ينتظر طلبة وطالبات الدبلومات الفنية حالياً ، نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي 2018/2019، وذلك بعد أن انتهت امتحانات الدبلومات الفنية لجميع الشعب “صناعي، تجاري، زراعي” نظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات في الأول من شهر يونيو الجاري، حيث بدأت أعمال التصحيح لمختلف المواد الدراسية للدبلومات الفنية بعد انتهاء أعمال الامتحانات وخاصة لدبلوم التجارة أما بالنسبة لدبلوم الصنايع فيتم البدء أولاً بتصحيح المواد الثقافية ، ثم بعد انتهاء الامتحانات يبدأ تصحيح باقي المواد الدراسية الأخرى.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية “صناعي – تجاري – زراعي ” الدور الأول 2019

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أنه قد أعطي توجيهاته للقائمين على كنترولات الدبلومات الفنية، بضرورة مراعاة الدقة أثناء أعمال التصحيح، مع المراجعة أكثر من مرة لتجنب أية أخطأ.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، بأن نتيجة الدبلومات سوف يتم اعتمادها أواخر الشهر الجاري ومن ثم إعلانها للطلاب فى ذات الوقت.

ويمكن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية ” صناعي – تجاري – زراعي ” من خلال بوابة التعليم الفني بالضغط هنا

أو القيام بتسجيل الاسم ورقم الجلوس والشعبة في تعليقات الموقع وسوف نقوم بالرد بعرض النتيجة، حينما يتم اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

وفي ذات السياق قال نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، بأنه من خلال متابعته لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية تبين له أن الطالبات في التعليم الفني أكثر التزاماً من الطلاب ومستواهم يحاكي النموذج الأوروبي.