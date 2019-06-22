بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس زراعي وصناعي وتجاري وفندقي وتمريض جميع المحافظات

لقد انتهت أعمال التصحيح الخاصة بنتيجة الدبلومات الفنية 2019 ويتم حاليا الإجراءات النهائية من رصد وتجميع للدرجات، ومن المنتظر إعلانها خلال الأيام القادمة برقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية موقع وزارة التربية والتعليم الفني رسميا عقب اعتمادها، وعقب ظهورها على موقع الوزارة يمكن لطلاب الدبلومات الحصول على النتيجة مباشرة من المدرسة التابع لها للحصول على الدرجات والمجموع الكلى.

لقد اشتد البحث من طلابنا عبر جميع المواقع للحصول على النتيجة بالإضافة إلى زيادة الإشاعات الخاصة بظهور النتيجة التى لم يصرح به بعد، مع العلم أن هناك بعض المحافظات لم يتم الأنتهاء من تصحيح كراسات الإجابات الخاصة بها، لذا من موقعنا كلمة سوف نوفر لكم أبسط الطرق لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية زراعي وصناعي وتجاري وفندقي وتمريض نظام 3 و5 سنوات.

البوابة المصرية للتعليم الفني

سوف يتم وضع رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول جميع المحافظات برقم الجلوس وسوف تكون طريقة الاستعلام عن النتيجة كالاتى.

البوابة المصرية للتعليم الفني

الدخول على موقع بوابة التعليم الفني

قم بتسجيل رقم الجلوس الخاص بك

اختار القسم التابع له من زراعة -صناعة – تجارة – تمريض – فندقى

اضغط على زر النتيجة

سوف يتم ظهور النتيجة في حالة تفعيل الرابط الموجود بالأعلى

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول

لقد أعلن موقع اليوم السابع منذ قليل عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية في القريب العاجل بوقع الوزارة بجميع محافظات الجمهورية وقد أفاد بأنه من المتوقع أن نسبة النجاح هذا العام أعلى من العام الماضى نظر لسهولة الامتحانات التى مرت بها طلابنا من الدبلومات الفنية والتى انتهت أول شهر يونيه.