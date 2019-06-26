بوابة التعليم الفني..نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بالاسم ورقم الجلوس دبلوم تجاري – زراعي – صناعي – تمريض –فندقي

بوابة التعليم الفني يكثر عليها البحث هذه الأيام من طلاب الدبلومات الفنية سواء دبلوم التجارة أو الزراعة أو الصناعى أو دبلوم الفنادق، نظام الثلاث سنوات و نظام الخمس سنوات، والذين ينتظرون ظهور نتيجتهم هذه الأيام، كانت امتحانات الدبلومات الفنية قد انتهت فى الأول من يونيو 2019، و بدأت كنترولات وزارة التربية و التعليم المنتشرة فى العديد من المدن المصرية، فى تصحيح اجابات الطلاب، و استمرت عمليات التصحيح فترة من الزمان حتى أعلنت وزارة التربية و التعليم و التعليم الفنى الانتهاء تماماً من أعمال التصحيح، و أنه يتم الآن المراجعة على أوراق الاجابات حتى يتم اعطاء كل طالب درجاته كاملة دون أخطاء.

موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية

الاعلان رسمياً عن نتائج الدبلومات الفنية كما صرحت وزارة التربية و التعليم، سيكون يوم السبت 29 يونيو، أو الأحد 30 يونيو 2019 القادم، و ذلك من خلال مؤتمر صحفى سيتم خلاله اعلان تفاصيل النتيجة و أسماء أوائل الطلاب قى مختلف أقسام الدبلومات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة التعليم الفنى

ينتظر جميع الطلاب فى دبلوم تجارى و زراعى و صناعى و فندقى نظام الثلاث سنوات و نظام الخمس سنوات، اعلان نتيجة الدبلومات الفنية، و الذى سيتم من خلال مؤتمر صحفى سيتم عقده للاعلان الرسمى عن النتيجة، و سيتم نشر نتائج الدبلومات عبر موقع رابط بوابة الثانوي الفني من هذا الرابط، و من خلال البوابة المصرية للتعليم الفني من هنا باستخدام رقم الجلوس و وسوف يتم تفعيل الروابط بعد رفع النتائج على الانترنت.