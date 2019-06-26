بوابة التعليم الفني| نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس للفئات صناعي وتجاري وزراعي

ينتظر طلاب الدبلومات الفنية الإعلان الرسمي لاعتماد وزارة التربية والتعليم لنتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019 والتي تأخرت كثيراً، وتتزايد عمليات البحث المكثف عن النتيجة لمعرفة درجات وتقديرات الطلاب في الامتحانات التي انتهت في بداية شهر يونيو 2019، وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة سيتم وضعها على مواقع بوابة التعليم الفني فور اعتمادها رسميا.

وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من عمليات التصحيح داخل الكونترول، وجاري مراجعة الدرجات والتجميع ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من العمل على النتيجة في نهاية شهر يونيو وتكون النتيجة جاهزة للعرض للطلاب بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم ويتم الإعلان عن أوائل الطلاب أولاً ثم بعد ذلك باقي النتائج للاستعلام برقم الجلوس.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019 لكل فئة على حده ويمكنكم الدخول إلى الروابط المحددة والتي تتابع نتيجة الدبلومات الفنية واختيار الفئة التابع لها سواء الثانوي الصناعي أو التجاري أو الزراعي، ومن ثم الدخول إلى موقع بوابة التعليم الفني واختيار الفئة وكتابة رقم الجلوس لمعرفة النتيجة فور اعتمادها والاعلان عنها رسميا:

بوابة التعليم الفني

يمكنكم الأن الدخول إلى موقع بوابة التعليم الفني لمتابعة أخبار النتائج والشهادات العامة والاستعلام عن النتيجة فور الاعلان عنها ومعرفة أرقام الجلوس للطلاب.