بوابة التعليم الفني رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس الترم الثاني خلال ساعات

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس نتوقع أن يتم ظهورها خلال ساعات قليلة، عقب تصريحات وزارة التربية والتعليم بانتهاء تصحيح نتائج الدبلومات الفنية بجميع المحافظات خلال الساعات الحالية، كما أوضحت الوزارة أنها تدرس تطبيق نظام البوكليت على امتحانات نتيجة الدبلوم الصنايع والتجارة والزراعة خلال الأعوام القادمة، للقضاء على ظاهرة الغش في امتحانات الدبلومات، حيث نشير إلى أن العام الحالي شهد ضبط حوالي 20 حالة غش داخل اللجان ومعظمهم من لجان الطلاب.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

نتابع مع طلاب التعليم الفني نتيجة الدبلومات الصنايع والتجارة وجميع الأقسام، والتي سيتم رفعها عبر بوابة التعليم الفني، بعد ن تعلن الوزارة اعتماد نتائج الدبلومات وإعلان نسب النجاح لجميع الأقسام، وتشير التوقعات أن نسبة نجاح نتيجة الدبلومات الفنية هذا العام سوف تكون مرضية إلى حد كبير.

نتيجة الدبلومات الفنية الترم الثاني

حيث انطلقت أعمال تصحيح نتيجة الدبلومات الفنية الترم الثاني بعد عيد الفطر مباشرة، حيث انتهي الطلاب من أداء الامتحانات أول الشهر الجاري بجميع المحافظات، ومن المعروف أن أعمال تصحيح الدبلومات الفنية تستغرق قرابه شهر لحين الانتهاء من التصحيح وتدقيق وتجميع الدرجات وبعدها أعمال الرأفة وأخيرا إعداد نسب النجاح ورفع النتيجة للوزير.

وفور ظهور النتيجة يمكنك زيارة رابط بوابة التعليم الفني وتحديد القسم التابع له صنايع أم تجارة أم زراعة أم فندقي أم تمريض، وبعدها قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك وبعدها قم بالنقر على أعرض النتيجة، أو يمكنك ترك تعليق يتضمن الاسم ورقم الجلوس وسنقوم بعرض النتيجة فور أن تظهر.