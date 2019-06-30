بوابة التعليم الفني .. نتيجة الدبلومات الفنية 2019

صرح نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، بأن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول لعام 2019 من المنتظر أن يتم اعتمادها خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد أن انتهت كنترولات الدبلومات الفنية من كافة مراحل إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول 2019.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني بأن نتيجة الدبلومات الفنية دور أول 2019، أصبحت جاهزة على الاعتماد من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019:-

يمكن لطلبة وطالبات الدبلومات الفنية ، دبلوم التجارة، دبلوم الصنايع، دبلوم الزراعة، دبلوم الفنادق، دبلوم التمريض، بنظاميها الثلاث سنوات والخمس سنوات معرفة نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول 2019 من خلال عدد من الطرق:

1- بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم بالضغط هنا

2- من خلال بوابة الثانوي الفني بالضغط هنا

2- كتابة الاسم ورقم الجلوس والتخصص، فى تعليقات الموقع بالأسفل حيث سنقوم بعرض النتيجة ، لتكون أول من يحصل على نتيجته.

وفى ذات السياق أكد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد بأنه يأمل بأن يتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2019 بحد أقصى صباح الاثنين 1 يوليو 2019، من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي فى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية والتعليم للإعلان عن تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2019 بجميع تخصصاتها وبنظاميها الثلاث سنوات والخمس سنوات.