بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلوم الصنايع والتجارة والزراعة والتمريض برقم الجلوس والاسم

وفي ترقب من أبنائنا طلبة وطالبات الدبلومات الفنية صرح مسئول بوزارة التربية والتعليم أن تم تحديد موعد إعلان نتائج الدبلومات التى طال انتظار البعض لها من قبل وزير التربية والتعليم،حيث يتم حاليا الإجراءات النهائية بجميع الكنترولات الذيى بلغ عددها 23 كنترول على مستوى الجمهورية من مراجعة وتجميع و رصد لدرجات الطلاب، وقد أضاف نائب وزير التربية والتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد بمراجعة كراسات الامتحانات بكل دقة وأكثر من مرة لمراعاة مجهود الطلاب ولعدم وجود أخطاء تسبب الكثير من المشاكل لطلابنا وهذا ما أكد عليه وزير التربية والتعليم بنفسه.

بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الترم الثاني

وقد تشير مصادر بالتعليم أن وزير التربية والتعليم الفني سوف يقوم باعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الترم الثاني جميع المحافظات بكل شعبها التجارية والصناعية والفندقية والزراعية والتمريض نهاية الأسبوع المقبل، وأضاف سيادته بضرورة استخدام درجات الرأفة لطلبة وطالبات الدبلومات الفنية مع العلم بأن عدد الطلاب الذين تقدموا للجان الامتحانية لعام 2018-2019 يبلغ عددهم 750 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

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اسماء أوائل الدبلوم الفني

والجدير بلاذكر أن المسئولين بلجان المراقبة والنظام تقوم بتحديد اسماء أوائل الدبلوم الفني التى سيتم إعلانها في القريب العاجل وبذلك يستطيع طلبة وطالبات الدبلوم الحصول على نتائج الدبلومات الفنية 2019 آخر العام برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الفني واليوم السابع ومصراوي وموقع الوزارة وغيرها من المواقع الرسمية.

وفي أثناء متابعة مستمرة من فريق العمل بموقعنا كلمة سنتواصل معكم عبر تلك المقالة لحين أن يتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية رسميا خلال الأيام القادمة، ومن الممكن أن يترك الطالب الاسم ورقم الجلوس في تعليق اسفل المقالةلحين ظهورها.