بوابة التعليم الفني نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس في هذا الموعد

أعلنت بوابة التعليم الفني قرب ظهور نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2019 للشعب الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، للطلاب الدراسين بنظامي الثلاث سنوات أو الخمس سنوات، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم البوابة المصرية للتعليم الفني، والاستعلام عن نتيجة الدبلومات برقم الجلوس للطالب أو الطالبة، من تقدموا لامتحانات الدور الأول خلال الفترة من 19 مايو وحتى الأول من يونيو 2019، ولم يتم الإشارة لوجود مواقع بديله لبوابة نتائج التعليم الفني الإلكترونية، والتي من المتوقع أن تشهد عمليا استعلام بكثافة عالية حال ظهور النتائج.

تعلن خلال الأيام القليلة المقبلة نتيجة الدبلومات الفنية 2019، للطلاب والطالبات في الشعب الفنية دبلوم الصناعي ودبلوم الزراعة، ونتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس، من خلال خدمات موقع بوابة التعليم الفني الموقع الرسمي لنتائج طلاب الشهادات الفنية، حيث اقترب أعمال المراجعة على الانتهاء، وسنوضح لكم فيما يلي موعد ظهور نتيجة الدبلومات والروابط الرسمية لاستعلام النتائج وفق تصريحات مسئولي وزارة التربية والتعليم.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019

أحدث وأخر الأخبار حول موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية صدر عبر موقع بوابة التعليم الفني للخدمات الإلكترونية، والتي أكدت انتهاء أعمال المراجعة التي بدأت خلال الأسبوع الحالي، وأضاف مصدر بوزارة التربية والتعليم، أن لجان النظام والمراقبة انتهت بالفعل من حصر عدد وأسماء الطلاب الأوائل على مستوى الشهادات الفنية، والتخصصات لطلاب الدراسين بنظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات، في نتائج امتحانات دبلوم الصناعي والزراعة والتجارة، كما تم الانتهاء من إضافة درجات الامتحانات العملية للدرجات النظرية، وتم الانتهاء من أعمال التجميع والرصد في جميع المواد بجميع الكنترولات البالغ عددها 23 كنترول على مستوى جميع المحافظات.

وحول موعد ظهور نتائج الدبلومات الفنية من خلال موقع البوابة المصرية للتعليم الفني، فقد تم تحديد الأسبوع القادم للإعلان عن نتائج الشهادات الفنية، لكنه لم يتم تحديد الموعد النهائي لعقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن نسب النجاح وكشوف الطلاب الأوائل، واعتماد النتيجة من الدكتةر طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

موقع بوابة التعليم الفني

يترقب ما يفوق عدده 750 ألف طالب وطالبة، الإعلان عن موعد ظهور النتائج وفتح رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، من خدمات موقع البوابة المصرية للتعليم الفني عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وسيكون ذلك خلال الساعات المقبلة حيث يوفر موقع بوابة التعليم الفني رابط الاستعلام عن النتيجة بعد تحديد الشعبة الدراسية.