برقم الجلوس .. الأن ننشر نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019 ” زراعي – صناعي – تجاري -فندقي ” natega.fany.emis.gov.eg

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، اليوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2019، نتيجة الدبلومات الفنية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة مساء اليوم بعد إعتماد النتيجة رسميًا .

ويترقب الألاف من الطلاب والطالبات في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، الإعلان الرسمي لنتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019، بعد حالة من الإنتظار والبحث المستمر علي محركات البحث لمعرفة موعد ظهور نتائج الدبلومات الفنية بعد الإنتهاء من أداء الأمتحانات والإقتراب من الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة بالكنترولات.

الموعد النهائي لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 :

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لموقع ” كلمة دوت أورج “، أن نتيجة الدبلومات الفنية ” تجاري – صناعي – فندقي – زراعي “، سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بمقر الوزارة خلال الساعات القادمة، لإعتماد نتائج الدبلومات الفنية 2019، وإعلان أسماء الأوائل للدبلومات الفنية علي مستوي الجمهورية وعلي مستوي المحافظات، خلال المؤتمر الصحفي.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 :

وأوضحت المصادر، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2019، سيتم فورًا رفعها علي موقع الوزارة بعد إعتمادها رسميًا من جانب وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وكما سيتم رفع النتيجة علي المواقع صاحب الحقوق الحصرية لنتائج الدبلومات الفنية 2019، منوهًا أن النتائج ستكون في المدارس الحكومية بكافة المحافظات في اليوم التالي من إعتماد النتائج خلال المؤتمر الصحفي، ويمكنكم الإطلاع علي نتيجة الدبلومات الفنية 2019 من خلال رابط نتائج الدبلومات الفنية جميع المحافظات 2019 .

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 :

وكشفت المصادر، أن سبب تأخير نتائج الدبلومات الفنية حتي الأن، هو عمليات التصحيح والمراجعة لأوراق الإجابات للطلاب، لإعطاء جميع الطلاب حقوقهم في الدرجات المتسحقة وفقا للأجابات النموذجية التي قام الطلاب بحلها خلال أداء الامتحانات للعام الدراسي 2018 -2019، والتي أنتهت ببداية شهر يونيو الجاري في جميع المدارس الحكومية في محافظات مصر، مشددة أن المصححون بالكنترولات يقومون بتنفيذ تعليمات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، في أعمال التصحيح للدرجات لجميع اوراق الأجابات لطلاب مرحلة الدبلومات الفنية ” صناعي – زراعي -تجاري -فندقي ” .

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 :

وأعلنت المصادر، أن نتائج الدبلومات الفنية في مصر، ستعلن خلال الساعات القادمة عقب الأنتهاء من كافة أعمال التصحيح لأوراق الاجابات للطلاب، والبدء في المراجعة النهائية للدرجات قبل إعتماد نتيجة الدبلومات الفنية من جانب وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي، الذي سيعقد بمقر الوزارة خلال الساعات القادمة وأعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية وتكريمهم خلال المؤتمر الصحفي من جانب الوزير.

ويتمني موقع كلمة دوت أورج، التوفيق لجميع أبنائنا الطلاب في مرحلة الدبلومات الفنية 2019، حيث أنه يمكنكم ترك الأسم ورقم الجلوس أسفل المقال في التعليقات لمعرفة النتائج فور إعتمادها من جانب وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وسنقوم بإبلاغكم بالنتائج فور ظهورها رسميًا .